ATM önündeki cinayetin altından kan davası çıktı

Kocaeli’de ATM önünde işlenen cinayetin ardından kan davası çıktı. Uğur Bozan isimli kişi, babasını öldüren kişilerin kardeşi olan Maksut Beğtaş’ı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı. Yaşamını yitiren Beğtaş’ın dört ay önce kan davası nedeniyle kaçıp, Karamürsel’e yerleştiği öğrenildi.

ATM önündeki cinayetin altından kan davası çıktı - 1

Kocaeli’de işlenen cinayetin altından kan davası çıktı.

Olay, 6 Ocak günü öğle saatlerinde Karamürsel ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi.

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ATM önündeki cinayetin altından kan davası çıktı - 2

ATM önünde sıra bekleyen Maksut Beğtaş, yanına yaklaşan Uğurcan Bozan’ın silahlı saldırısına uğradı.

Başına ve vücuduna kurşunlar isabet eden Maksut Beğtaş, yaşamını yitirdi.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla İstanbul’da yakalanıp, gözaltına alındı.

ATM önündeki cinayetin altından kan davası çıktı - 3

CİNAYETİN SEBEBİ KAN DAVASI

Yapılan soruşturmada, cinayetin nedeninin kan davası olduğu ortaya çıktı.

Maksut Beğtaş’ın kardeşlerinin Uğur Bozan’ın babası H.B.’yi öldürdüğü, bu nedenle de akraba olan iki aile arasında husumet oluştuğu bildirildi.

Bozan’ın da bir süredir takip ettiği Beğtaş’ı öldürdüğü belirtildi.
ATM önündeki cinayetin altından kan davası çıktı - 4

KAN DAVASINDAN KAÇMIŞTI

Evli ve 3 çocuk babası olan Maksut Beğtaş’ın kan davasından kaçıp, dört ay önce Karamürsel’e taşındığı öğrenildi.

Beğtaş, Karamürsel Merkez Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık’a defnedildi.
ATM önündeki cinayetin altından kan davası çıktı - 5

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karamürsel Adliyesi’ne sevk edilen Uğurcan Bozan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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