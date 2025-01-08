ATM önündeki cinayetin altından kan davası çıktı

CİNAYETİN SEBEBİ KAN DAVASI

Yapılan soruşturmada, cinayetin nedeninin kan davası olduğu ortaya çıktı.

Maksut Beğtaş’ın kardeşlerinin Uğur Bozan’ın babası H.B.’yi öldürdüğü, bu nedenle de akraba olan iki aile arasında husumet oluştuğu bildirildi.

Bozan’ın da bir süredir takip ettiği Beğtaş’ı öldürdüğü belirtildi.