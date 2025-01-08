ATM önündeki cinayetin altından kan davası çıktı
Kocaeli’de ATM önünde işlenen cinayetin ardından kan davası çıktı. Uğur Bozan isimli kişi, babasını öldüren kişilerin kardeşi olan Maksut Beğtaş’ı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı. Yaşamını yitiren Beğtaş’ın dört ay önce kan davası nedeniyle kaçıp, Karamürsel’e yerleştiği öğrenildi.
Kocaeli’de işlenen cinayetin altından kan davası çıktı.Olay, 6 Ocak günü öğle saatlerinde Karamürsel ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi.