ATM’de sıra kavgası cinayetle bitti

Atakan Gül, elindeki bıçakla Seyfi Alaca’yı belinden yaraladı.

Saldırgan daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine mahalledeki pazarcılar şüpheliyi yakalayarak olay yerine getirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.