ATM’de sıra kavgası cinayetle bitti

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde ATM önünde çıkan sıra tartışması cinayetle bitti. Banka ATM'si önünde sıra bekleyen Atakan Gül, “öne geçtin” tartışmasında Seyfi Alaca’yı bıçakladı. Alaca, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ATM’de sıra kavgası cinayetle bitti - 1

Üsküdar’da banka ATM’si önünde “öne geçtin” tartışması cinayetle sonuçlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi’nde meydana geldi.

Banka ATM’si önünde sıra bekleyen Atakan Gül ve Seyfi Alaca arasında öne geçtin tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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ATM’de sıra kavgası cinayetle bitti - 2

Atakan Gül, elindeki bıçakla Seyfi Alaca’yı belinden yaraladı.

Saldırgan daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine mahalledeki pazarcılar şüpheliyi yakalayarak olay yerine getirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ATM’de sıra kavgası cinayetle bitti - 3

Atakan Gül gözaltına alınırken, yaralı Seyfi Alaca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Seyfi Alaca tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

ATM’de sıra kavgası cinayetle bitti - 4

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Atakan Gül ise adliyeye sevk edildi.

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