ATM’de sıra kavgası cinayetle bitti
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde ATM önünde çıkan sıra tartışması cinayetle bitti. Banka ATM'si önünde sıra bekleyen Atakan Gül, “öne geçtin” tartışmasında Seyfi Alaca’yı bıçakladı. Alaca, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Üsküdar’da banka ATM’si önünde “öne geçtin” tartışması cinayetle sonuçlandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi’nde meydana geldi.
Banka ATM’si önünde sıra bekleyen Atakan Gül ve Seyfi Alaca arasında öne geçtin tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.