ATM’deki infazın arkasında “ihaleden çekil” baskısı mı var? Katil zanlısı yakalandı, azmettiriciler aranıyor

ŞÜPHELİ SAMSUN’DA YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmalarda silahlı saldırganın 36 yaşındaki H.İ. olduğunu tespit etti. Şüphelinin bir kadınla birlikte iki gün önce Pendik’te bir otele yerleştiği belirlenirken, saldırının ardından da otelden ayrıldığı öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin izini Samsun’da buldu. Önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheli H.İ. yakalanarak İstanbul’a getirildi.