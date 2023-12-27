ATM’deki infazın arkasında “ihaleden çekil” baskısı mı var? Katil zanlısı yakalandı, azmettiriciler aranıyor
İstanbul Pendik’te ATM’den para çekerken silahlı saldırı sonucu öldürlen iş insanı Emrah Akyıldız’ın katil zanlısı olduğu tespit edilen H.I., Samsun’da yakalandı. Cinayet Büro polisleri, öldürülen Akyıldız’ın bir süredir girdiği ihalelerden çekilmesi konusunda tehdit edildiğini belirledi. Polis, azmettiricilerin kimliğini belirlerken, yakalanmaları için çalışma başlattı.
Pendik’te ATM’den para çektiği sırada öldürülen iş insanı Emrah Akyıldız’ın katil zanlısı, Samsun’da yakalandı.Olay geçen Cumartesi günü Güllübağlar Mahallesi’nde yaşandı.