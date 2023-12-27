ATM’deki infazın arkasında “ihaleden çekil” baskısı mı var? Katil zanlısı yakalandı, azmettiriciler aranıyor

İstanbul Pendik’te ATM’den para çekerken silahlı saldırı sonucu öldürlen iş insanı Emrah Akyıldız’ın katil zanlısı olduğu tespit edilen H.I., Samsun’da yakalandı. Cinayet Büro polisleri, öldürülen Akyıldız’ın bir süredir girdiği ihalelerden çekilmesi konusunda tehdit edildiğini belirledi. Polis, azmettiricilerin kimliğini belirlerken, yakalanmaları için çalışma başlattı.

ATM’deki infazın arkasında “ihaleden çekil” baskısı mı var? Katil zanlısı yakalandı, azmettiriciler aranıyor - 1

Pendik’te ATM’den para çektiği sırada öldürülen iş insanı Emrah Akyıldız’ın katil zanlısı, Samsun’da yakalandı.

Olay geçen Cumartesi günü Güllübağlar Mahallesi’nde yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

ATM’deki infazın arkasında “ihaleden çekil” baskısı mı var? Katil zanlısı yakalandı, azmettiriciler aranıyor - 2

Otomobiliyle bir ATM önüne gelen Emrah Akyıldız, araçtan inerek işlem yaptığı sırada silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Emrah Akyıldız’a arkadan yaklaşan koyu giyimli, elinde beyaz poşet bulunan bir kişinin başına ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü.

ATM’deki infazın arkasında “ihaleden çekil” baskısı mı var? Katil zanlısı yakalandı, azmettiriciler aranıyor - 3

Olay yeri ve çevresinde yapılan aramalarda saldırgana ait olduğu tespit edilen bir çift eldiven, bir çift beyaz renk kulaklık, siyah renk bere, kovan ve deforme çekirdek bulundu.

Şüphelinin kaçış istikameti yönünde çimenlik alanda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 6 mermi bulunan şarjör ele geçirildi.
ATM’deki infazın arkasında “ihaleden çekil” baskısı mı var? Katil zanlısı yakalandı, azmettiriciler aranıyor - 4

İHALELERDEN ÇEKİLMESİ İÇİN TEHDİT EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Emrah Akyıldız’ın İstanbul’da yemek üreten bir şirkette çalışmaya başladığı bir süre sonra bu şirketten ayrılarak kendisinin bir şirket kurduğu belirlendi.

Akyıldız’ın eski çalıştığı şirket tarafından tehdit edildiği, şirketi kapatması ve ihalelerden çekilmesi istendiği belirlendi.
ATM’deki infazın arkasında “ihaleden çekil” baskısı mı var? Katil zanlısı yakalandı, azmettiriciler aranıyor - 5

ŞÜPHELİ SAMSUN’DA YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmalarda silahlı saldırganın 36 yaşındaki H.İ. olduğunu tespit etti. Şüphelinin bir kadınla birlikte iki gün önce Pendik’te bir otele yerleştiği belirlenirken, saldırının ardından da otelden ayrıldığı öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin izini Samsun’da buldu. Önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheli H.İ. yakalanarak İstanbul’a getirildi.
ATM’deki infazın arkasında “ihaleden çekil” baskısı mı var? Katil zanlısı yakalandı, azmettiriciler aranıyor - 6

AZMETTİRİCİLER BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheli H.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimliklerini belirledi.

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