ATM'ler küresel yazılım kaosundan etkilendi: Para çekimleri yapılamadı

"DÖRT BANKAYI DA DENEDİM AMA OLMADI"

ATM’den işlemini gerçekleştiremeyen bir kadın, "Para çekemedim. Hatta 4 bankayı da denedim ama olmadı. İlk burada denedim nedense olmadı. Hesabıma para var mı diye bakacaktım. Bankanızla görüşün ya da bankanıza gidin diyor." ifadelerini kullandı.

Nilay Cirit isimli vatandaş ise, "Sabah çocuğun doktoruna gidip para ödemem gerekiyor. Önce bir iki noktada para çekmeyi denedim. Kendi bankamda veya kartta bir problem olduğunu düşündüm. Yanımdakiler de para çekmeyince genel problem olduğunu anladık. Hastaneye para ödeyemedik." diye konuştu.