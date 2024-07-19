ATM'ler küresel yazılım kaosundan etkilendi: Para çekimleri yapılamadı
Microsoft ve CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu bankaların ATM'lerini de etkiledi. Bankamatiklerden para çekmek isteyenler saatlerde bekledi. Pek çok kişi ATM'lerden elleri boş döndü. Vatandaşlar farklı ATM'lere ve şubelere yönlendirildi.
Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı sorun pek çok sektörü etkiledi.
Bankaların ATM'lerinde yaşanan sorun nedeniyle para çekmek isteyenler farklı ATM'lere yönlendirildi.
Bazı bankaların ATM'leri ödeme yapamadı.