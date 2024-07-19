ATM'ler küresel yazılım kaosundan etkilendi: Para çekimleri yapılamadı

Microsoft ve CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu bankaların ATM'lerini de etkiledi. Bankamatiklerden para çekmek isteyenler saatlerde bekledi. Pek çok kişi ATM'lerden elleri boş döndü. Vatandaşlar farklı ATM'lere ve şubelere yönlendirildi.

ATM'ler küresel yazılım kaosundan etkilendi: Para çekimleri yapılamadı - 1

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı sorun pek çok sektörü etkiledi.

Bankaların ATM'lerinde yaşanan sorun nedeniyle para çekmek isteyenler farklı ATM'lere yönlendirildi.

Bazı bankaların ATM'leri ödeme yapamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

ATM'ler küresel yazılım kaosundan etkilendi: Para çekimleri yapılamadı - 2

"DÖRT BANKAYI DA DENEDİM AMA OLMADI"

ATM’den işlemini gerçekleştiremeyen bir kadın, "Para çekemedim. Hatta 4 bankayı da denedim ama olmadı. İlk burada denedim nedense olmadı. Hesabıma para var mı diye bakacaktım. Bankanızla görüşün ya da bankanıza gidin diyor." ifadelerini kullandı.

Nilay Cirit isimli vatandaş ise, "Sabah çocuğun doktoruna gidip para ödemem gerekiyor. Önce bir iki noktada para çekmeyi denedim. Kendi bankamda veya kartta bir problem olduğunu düşündüm. Yanımdakiler de para çekmeyince genel problem olduğunu anladık. Hastaneye para ödeyemedik." diye konuştu.

ATM'ler küresel yazılım kaosundan etkilendi: Para çekimleri yapılamadı - 3

Bankamatikten parasını çekemeyen Mustafa Keyif ise, "Şu anda bir sorun var. Ben de işlemimi yapamadım. 'Şu anda bu bankamatik müsait değil en yakın bankamatiğe gidin.' dedi.Bu işi yapanlar gerekli önlemleri almıştır." şeklinde konuştu.

ATM'ler küresel yazılım kaosundan etkilendi: Para çekimleri yapılamadı - 4
ATM'ler küresel yazılım kaosundan etkilendi: Para çekimleri yapılamadı - 5
ATM'ler küresel yazılım kaosundan etkilendi: Para çekimleri yapılamadı - 6
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