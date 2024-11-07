Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: Mühendis Ecem’in öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Havacılık ve savunma sanayii projeleri üzerinde çalışmalar yürüten mühendis Ecem Sultan Çamlı, Pendik’te feci bir kazaya kurban gitti. Scooterla seyreden Çamlı’ya çarpan TIR, genç mühendisin ölümüne neden oldu. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı. TIR şoförü, Çamlı’nın kör noktada olduğunu, bu nedenle kendisini göremediğini savundu.

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: Mühendis Ecem’in öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı - 1

Pendik’te scooter kullanıcısı kadının yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin tutuklanan TIR sürücüsü, kazanın oluşumunda kusurunun olmadığını ileri sürdü.

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: TIR’ın yaşamdan kopardığı mühendis Ecem’e acı veda

TÜRKİYE HABERLERİ

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: Mühendis Ecem’in öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı - 2

Yenişehir Mahallesi’de önceki gün Ecem Sultan Çamlı’nın kullandığı scootera çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Hasan Furkan Ç, savcılık ifadesinde, bir lojistik firmasında TIR şoförü olarak çalıştığını, olay günü Sabiha Gökçen Havalimanı yönüne doğru seyir halindeyken bir anda arkasındaki araçların ısrarlı korna çalmasıyla durduğunu söyledi.

Furkan Ç, “Araçtan indiğimde ismini olay sebebiyle öğrendiğim Ecem Sultan Çamlı isimli şahsın TIR’ın arka kısmında yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm. Çevredekilerin beyanı ile kullandığı scooterın üzerinden geçtiğimi ve kadının savrulduğunu öğrendim.” dedi.

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: Mühendis Ecem’in öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı - 3

Kaza sonrası yaralı kadının yanına gidip durumunu sorduğunu belirten Furkan Ç, şunları kaydetti:

“İyi olduğunu ancak nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Kadın, ambulans vasıtasıyla hastaneye kaldırıldı, ben de kaza yerinde polisleri bekledim.

İşlemler için karakola götürüldüğümde kadının vefat ettiğini öğrendim, kazanın oluşumunda kusurumun olmadığını düşünüyorum.

En sağ şerit kapalıydı, 40-50 metre sonra dönüş yapacağım için en sol şeritte gidiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: Mühendis Ecem’in öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı - 4

“KÖR NOKTADAYDI”

Şüpheli, maktulü aracın kör noktasında olduğu için görmediğini ileri sürerek, TIR’ı kullanırken çarptığını hissetmediğini ve herhangi bir ses ya da sallantı da olmadığını ifade etti.

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: Mühendis Ecem’in öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı - 5

NE OLMUŞTU?

Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı’nda önceki gün önce meydana gelen olayda, Hasan Furkan Ç. yönetimindeki dorsesiz tır, önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı’nın kullandığı skutere çarparak sürüklemeye başlamış ve skuterdeki kadın düşerek aracın altında kalmıştı.

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: Mühendis Ecem’in öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı - 6

Ambulansla hastaneye kaldırılan Çamlı hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan şüpheli Hasan Furkan Ç. nöbetçi sulh ceza hakimliğince taksirle öldürme suçundan tutuklanmıştı.

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: Mühendis Ecem’in öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı - 7

SAVUNMA SANAYİİ PROJELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU

İstanbul’da scooterla işe gittiği sırada TIR çarpması sonucu yaşamını yitiren mühendis Ecem Sultan Çamlı’nın havacılık ve savunma sanayii projeleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

İlkokul öğrencisiyken, yüzlerce öğrencinin katıldığı Uluslararası Bilişim Olimpiyatları’nda atom konulu projesiyle ikinci olma başarısı gösteren Çamlı, kendi kurduğu teknoloji derneğinin de başkanlığını yürütüyordu.

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: Mühendis Ecem’in öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı - 8

Kaybıyla yakınlarını yasa boğan genç mühendis, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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