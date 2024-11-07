Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: Mühendis Ecem’in öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Havacılık ve savunma sanayii projeleri üzerinde çalışmalar yürüten mühendis Ecem Sultan Çamlı, Pendik’te feci bir kazaya kurban gitti. Scooterla seyreden Çamlı’ya çarpan TIR, genç mühendisin ölümüne neden oldu. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı. TIR şoförü, Çamlı’nın kör noktada olduğunu, bu nedenle kendisini göremediğini savundu.
Pendik’te scooter kullanıcısı kadının yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin tutuklanan TIR sürücüsü, kazanın oluşumunda kusurunun olmadığını ileri sürdü.
Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: TIR’ın yaşamdan kopardığı mühendis Ecem’e acı veda