Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: TIR’ın yaşamdan kopardığı mühendis Ecem’e acı veda

HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİ ALANINDA PROJE HAZIRLIYORDU

Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olan Ecem Sultan Çamlı, havacılık ve savunma sanayi alanında projeler hazırlarken, kendi kurduğu Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği’nin başkanlık görevini de sürdürüyordu.

Çalıştığı şirketle birlikte geçen hafta düzenlenen SAHA EXPO 2024 fuarına da katılan Ecem Sultan Çamlı, sosyal medya hesabından, “Türkiye’nin havacılık ve savunma alanındaki gücünü artırma hedefiyle geliştirdiğimiz hava araçlarımızı sergilemekten gurur duyuyoruz.” paylaşımı yapmıştı.