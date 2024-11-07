Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: TIR’ın yaşamdan kopardığı mühendis Ecem’e acı veda

İstanbul’da scooterla işe gittiği sırada TIR çarpması sonucu yaşamını yitiren mühendis Ecem Sultan Çamlı’nın havacılık ve savunma sanayii projeleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İlkokul öğrencisiyken, yüzlerce öğrencinin katıldığı Uluslararası Bilişim Olimpiyatları’nda atom konulu projesiyle ikinci olma başarısı gösteren Çamlı, kendi kurduğu teknoloji derneğinin de başkanlığını yürütüyordu. Kaybıyla yakınlarını yasa boğan genç mühendis, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: TIR’ın yaşamdan kopardığı mühendis Ecem’e acı veda - 1

İstanbul’da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren mühendis Ecem Sultan Çamlı, son yolculuğuna uğurlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: TIR’ın yaşamdan kopardığı mühendis Ecem’e acı veda - 2

İstanbul’da havacılık teknolojisi alanında faaliyet gösteren DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şirketi’nde sistem mühendisi olarak çalışan Ecem Sultan Çamlı, Pendik’teki Teknopark İstanbul kampüsündeki iş yerine gitmek üzere Kurtköy’deki evinden sabah saatlerinde yola çıktı.

Saat 08.45 sıralarında ise Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı’nda scooterla seyir halinde bulunan Çamlı’ya Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesi bulunmayan TIR çarptı.

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: TIR’ın yaşamdan kopardığı mühendis Ecem’e acı veda - 3

Çamlı, 150 metre önünde sürüklendikten sonra TIR’ın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Çamlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan TIR şoförü Çolak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: TIR’ın yaşamdan kopardığı mühendis Ecem’e acı veda - 4

HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİ ALANINDA PROJE HAZIRLIYORDU

Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olan Ecem Sultan Çamlı, havacılık ve savunma sanayi alanında projeler hazırlarken, kendi kurduğu Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği’nin başkanlık görevini de sürdürüyordu.

Çalıştığı şirketle birlikte geçen hafta düzenlenen SAHA EXPO 2024 fuarına da katılan Ecem Sultan Çamlı, sosyal medya hesabından, “Türkiye’nin havacılık ve savunma alanındaki gücünü artırma hedefiyle geliştirdiğimiz hava araçlarımızı sergilemekten gurur duyuyoruz.” paylaşımı yapmıştı.

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: TIR’ın yaşamdan kopardığı mühendis Ecem’e acı veda - 5

ATOM ÇALIŞMASIYLA DÜNYA İKİNCİSİ OLMUŞTU

Ecem Sultan Çamlı, 2010 yılında Balıkesir’de ilköğretim öğrencisiyken 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Bilişim Olimpiyatı’nda (E-BİKO) animasyon dalında hazırladığı atom konulu çalışmasıyla 2 bin 697 proje arasından dünya ikincisi olma başarısını göstermişti.

Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde ayrıca Ebabil Dron Takımı kaptanlığını yürüten Çamlı, Balıkesir Ticaret Odası Kadın Girişimciler İl Kurulu üyesiydi.

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: TIR’ın yaşamdan kopardığı mühendis Ecem’e acı veda - 6

BALIKESİR’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ecem Sultan Çamlı’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Balıkesir’e gönderildi.

Çamlı için dün ikindi vaktinde Zağnos Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: TIR’ın yaşamdan kopardığı mühendis Ecem’e acı veda - 7

Törene, Çamlı'nın ailesi, diğer yakınları ve sevenleri katıldı.

Karesi İlçe Müftüsü Ali Gürler’in kıldırdığı namazın ardından Ecem Sultan Çamlı’nın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Çınarlıdere Mezarlığı’na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: TIR’ın yaşamdan kopardığı mühendis Ecem’e acı veda - 8
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