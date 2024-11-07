Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu, savunma sanayii projeleri hazırlıyordu: TIR’ın yaşamdan kopardığı mühendis Ecem’e acı veda
İstanbul’da scooterla işe gittiği sırada TIR çarpması sonucu yaşamını yitiren mühendis Ecem Sultan Çamlı’nın havacılık ve savunma sanayii projeleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İlkokul öğrencisiyken, yüzlerce öğrencinin katıldığı Uluslararası Bilişim Olimpiyatları’nda atom konulu projesiyle ikinci olma başarısı gösteren Çamlı, kendi kurduğu teknoloji derneğinin de başkanlığını yürütüyordu. Kaybıyla yakınlarını yasa boğan genç mühendis, gözyaşları arasında toprağa verildi.
İstanbul’da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren mühendis Ecem Sultan Çamlı, son yolculuğuna uğurlandı.