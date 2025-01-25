ATSO Başkanı Ali Bahar’ın ölümünde dosya sil baştan: Yasak aşk iddiası olayın seyrini değiştirdi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar’ın tekne kazasında ölümüne ilişkin verilen ek ifadeler soruşturmanın seyrini değiştirdi. Olay sırasında teknede bulunan M.S.Ç., yine teknede bulunan Y.C.Ç. ile Ali Bahar’ın ilişkisi olduğunu söyledi. M.S.C., bu durumu Bahar’ın eşine de aktardığını anlattı. İlk ifadesinde olaya ilişkin şikayetçi olmadığını söyleyen Bahar’ın eşi Şebnem Bahar, savcılık ifadesinde, teknede bulunanlardan şikayetçi oldu. Y.C.Ç. ise Bahar ile samimi arkadaş olduklarını, olay günü aralarında bir tartışma geçmediğini söyledi. Hazırlanan iddianamede M.S.Ç. ile Y.C.Ç.’nin 6’şar yıl hapis cezasına çarptırılmaları istendi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar’ın yaşamını yitirdiği tekne kazasına ilişkin soruşturmada davanın seyri değişti.