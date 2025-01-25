ATSO Başkanı Ali Bahar’ın ölümünde dosya sil baştan: Yasak aşk iddiası olayın seyrini değiştirdi

“SAMİMİ ARKADAŞTIK”

Y.C.Ç. ise ifadesinde, Bahar’ı 20 yıldır tanıdığını anlattı. Bahar ile samimi bir arkadaşlıkları olduğunu anlatan Y.C.Ç., “Kendisi zorlu bir seçim süreci yaşadı. O dönemlerde kendisine destek oldum, zaten her zaman kendisi ile yakın ilişkim olmuştur. İşinden giydiği kıyafete kadar benimle müzakere eder, fikrimi alırdı. Bu sebeple çok sık görüşürdük.” dedi.

Y.C.Ç. şöyle devam etti:

“Tekneye vardığımızda Ali Bey yalnızdı. Yaklaşık 19.00-19.30 sıralarında marinadan çıkış yaptık. Ortam çok keyifli olduğu için çok fazla alkol tükettiler. Ben çok fazla alkol kullanamadım.

Uyumadan önce üçümüz birlikte denize girip çıktık. Ben teknenin kıç tarafında bulunan koltukta telefonum elimde uzandım ve uyuyakaldım.”

“OLAY GÜNÜ TARTIŞMAMIZ OLMADI”

Ali Bahar’la arkadaşlıktan öte daha yakın duygusal bir ilişkisi olduğunu aktaran Y.C.Ç., “Fakat olay günü herhangi bir tartışmamız olmadı. Olay anında hiçbir temasım olmadı. Ne o bana temas etti ne de ben onu ittim. Üçümüz de birbirimize olay anında fiziksel olarak yakın değildik. Teknede hiçbir şekilde ve hiç kimse arasında cinsel yakınlık olmadı. Bizim aramızdaki yakınlığın olay anı ve sonucu ile de bir bağı yoktur. Olay anında sevgi amaçlı veya şakalaşma amaçlı dahi olsa herhangi bir temasım olmadı.” diye konuştu.

Y.C.Ç.’nin eşi D.A.Ç. ise ifadesinde, eşinin Ali Bahar ile bir ilişkisi olmadığını kaydetti.