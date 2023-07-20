ATV sürücüsünün feci sonu

Düzce'de kamyonla çarpışan ATV'nin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ATV sürücüsünün feci sonu - 1

Düzce’de geri manevra yaparak yola çıkan kamyona çarpan ATV sürücüsü yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

ATV sürücüsünün feci sonu - 2

Ömür Dağ yönetimindeki ATV, D-100 kara yolu Kapıcı mevkisinde geri manevra yaparak yola çıkan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

ATV sürücüsünün feci sonu - 3

Ağır yaralanan ATV sürücüsü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ATV sürücüsünün feci sonu - 4

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bu arada kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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