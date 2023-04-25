AUZEF ara sınavları ne zaman başlıyor? İşte AUZEF ara sınav takvimi

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin ara sınavları 29 Nisan 2023 – 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında sınav takviminde ilan edilen gün ve saatlerde gerçekleşecek. Her bir ders için sadece belirlenen tek bir günde sınav yapılacaktır.
Ara sınavlarda her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacak.
Çevrim içi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecek. Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap seçenekleri gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap seçeneklerinden birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.
Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.