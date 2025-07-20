AUZEF bütünleme sonuçları için beklenen tarih! İstanbul Üniversitesi açıköğretim telafi/bütünleme sınav sonuçları harf notu ne zaman, nasıl sorgulanır?

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi bütünleme/telafi sınavı 19-20 Temmuz günlerinde düzenlendi. Sınavın sabah oturumu 09:30'da, öğlen oturumu ise 14:00'te başlıyor.



Bütünleme sınavının sonuçlarına dair tarih detayı henüz verilmedi ancak 21-27 Temmuz haftası içerisinde ilan edilecek.