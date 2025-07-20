AUZEF bütünleme sonuçları için beklenen tarih! İstanbul Üniversitesi açıköğretim telafi/bütünleme sınav sonuçları harf notu ne zaman, nasıl sorgulanır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrencileri bütünleme sınavlarına 19-20 Temmuz günlerinde katılım gösterdi. Sınav sonuçları için ise tarih arayışı başladı. 3 oturumda yapılan sınavda her ders için 20 soru soruluyor ve 30'ar dakika süre veriliyor. AUZEF bütünleme sınavlarına FF, DD ve DC harf notunu alan öğrenciler girebilir ancak FF notuna sahip öğrencilerin başarılı sayılması için telafiye girmeleri gerekir. Peki, AUZEF bahar dönemi bütünleme/telafi sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sonuçları için beklenen tarih! İstanbul Üniversitesi açıköğretim telafi/bütünleme sınav sonuçları harf notu ne zaman, nasıl sorgulanır? - 1

AUZEF sınav takviminde sona geliniyor. 2024-2025 eğitim yılının bahar dönemi AUZEF bütünleme sınavları alınan kararla 19-20 Temmuz tarihlerine ertelenmişti. AUZEF öğrencileri 3 oturumda düzenlenen bütünleme sınavlarına katılım sağladı ve sonuç tarihini beklemeye koyuldu. Sınav sabah ve öğle saatlerinde gerçekeliyor. İşte, AUZEF sonuç tarihi...

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AUZEF bütünleme sonuçları için beklenen tarih! İstanbul Üniversitesi açıköğretim telafi/bütünleme sınav sonuçları harf notu ne zaman, nasıl sorgulanır? - 2

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi bütünleme/telafi sınavı 19-20 Temmuz günlerinde düzenlendi. Sınavın sabah oturumu 09:30'da, öğlen oturumu ise 14:00'te başlıyor.

Bütünleme sınavının sonuçlarına dair tarih detayı henüz verilmedi ancak 21-27 Temmuz haftası içerisinde ilan edilecek.

AUZEF bütünleme sonuçları için beklenen tarih! İstanbul Üniversitesi açıköğretim telafi/bütünleme sınav sonuçları harf notu ne zaman, nasıl sorgulanır? - 3

Bütünleme sınavı (telafi) sonucuna ait harf notları en geç 10 gün içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.

Adaylar sınav sorularına itirazlar son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve 2 iş günü sürecek.

AUZEF bütünleme sonuçları için beklenen tarih! İstanbul Üniversitesi açıköğretim telafi/bütünleme sınav sonuçları harf notu ne zaman, nasıl sorgulanır? - 4

AUZEF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/auth/login adresinden sorgulanabilecek.

Açıköğretim programlarında dört yanlış cevap, bir doğru cevabı ekilerken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmaz.

AUZEF SONUÇ SORGULAMA

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