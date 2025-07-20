AUZEF bütünleme sonuçları için beklenen tarih! İstanbul Üniversitesi açıköğretim telafi/bütünleme sınav sonuçları harf notu ne zaman, nasıl sorgulanır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrencileri bütünleme sınavlarına 19-20 Temmuz günlerinde katılım gösterdi. Sınav sonuçları için ise tarih arayışı başladı. 3 oturumda yapılan sınavda her ders için 20 soru soruluyor ve 30'ar dakika süre veriliyor. AUZEF bütünleme sınavlarına FF, DD ve DC harf notunu alan öğrenciler girebilir ancak FF notuna sahip öğrencilerin başarılı sayılması için telafiye girmeleri gerekir. Peki, AUZEF bahar dönemi bütünleme/telafi sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav takviminde sona geliniyor. 2024-2025 eğitim yılının bahar dönemi AUZEF bütünleme sınavları alınan kararla 19-20 Temmuz tarihlerine ertelenmişti. AUZEF öğrencileri 3 oturumda düzenlenen bütünleme sınavlarına katılım sağladı ve sonuç tarihini beklemeye koyuldu. Sınav sabah ve öğle saatlerinde gerçekeliyor. İşte, AUZEF sonuç tarihi...