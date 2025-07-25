AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı sonucu açıklandı mı, harf notları ne zaman girilecek?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 yılı bahar dönemi bütünleme sınavları üç oturum halinde 19-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti. Sınavlar hafta sonu sabah ve öğle oturumu olarak düzenlendi. AUZEF bütünleme sınavında 4 yanlış yanıt bir doğru cevabı etkiliyor. AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF harf notu ne zaman açıklanacak?
AUZEF bütünleme sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde İstanbul Üniversitesi tarafından yapıldı. Snavda her yanlış yanıt nedeniyle toplam puandan 1,25 puan düşürülüyor. Puanlamada vize sınavlarının etkisi yüzde 30, bütünlemelerin etkisi yüzde 70 olarak üniversite tarafından belirtiliyor. İşte, AUZEF sonuç ekranı...