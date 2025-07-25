AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı sonucu açıklandı mı, harf notları ne zaman girilecek?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 yılı bahar dönemi bütünleme sınavları üç oturum halinde 19-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti. Sınavlar hafta sonu sabah ve öğle oturumu olarak düzenlendi. AUZEF bütünleme sınavında 4 yanlış yanıt bir doğru cevabı etkiliyor. AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF harf notu ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı sonucu açıklandı mı, harf notları ne zaman girilecek? - 1

AUZEF bütünleme sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde İstanbul Üniversitesi tarafından yapıldı. Snavda her yanlış yanıt nedeniyle toplam puandan 1,25 puan düşürülüyor. Puanlamada vize sınavlarının etkisi yüzde 30, bütünlemelerin etkisi yüzde 70 olarak üniversite tarafından belirtiliyor. İşte, AUZEF sonuç ekranı...

TÜRKİYE HABERLERİ

AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı sonucu açıklandı mı, harf notları ne zaman girilecek? - 2

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF bahar dönemi bütüneleme sınavları 19-20 Temmuz'da hayata geçti. Sınav sonuçlarının da 27 Temmuz'a kadar erişime açılması bekleniyor.

Sınav itirazları auzefsinav.istanbul.edu.tr üzeriden 2 iş günü içinde yapılacak.

AUZEF SONUÇ SORGULAMA

AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı sonucu açıklandı mı, harf notları ne zaman girilecek? - 3

HARF NOTLARININ SİSTEME GİRİŞ TARİHİ

Öğrencilerin bütünleme sınavı harf notları en çok 10 gün içinde aksis.istanbul.edu.tr adresinde yayımlanacak. Buna göre 30 Temmuz'a kadar harf notları sisteme girilmiş olacak.

Öğrenciler 6 Eylül'de üç ders sınavına katılım sağlayacak.

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