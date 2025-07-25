AUZEF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı sonucu açıklandı mı, harf notları ne zaman girilecek?

HARF NOTLARININ SİSTEME GİRİŞ TARİHİ

Öğrencilerin bütünleme sınavı harf notları en çok 10 gün içinde aksis.istanbul.edu.tr adresinde yayımlanacak. Buna göre 30 Temmuz'a kadar harf notları sisteme girilmiş olacak.



Öğrenciler 6 Eylül'de üç ders sınavına katılım sağlayacak.