AUZEF bütünleme/telafi sınav tarihi 2025: İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF sınav takvimi

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV TARİHİ 2025

AUZEF bahar dönemi bütünleme/telafi sınavı, 19-20 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.



Daha önce 12-13 Temmuz olarak planlanan bütünlemeler, AGS sınavı ile tarihlerin çakışması nedeniyle şu anki tarihlere çekildi.



Bütünleme sınavları Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere 3 oturum halinde gerçekleşiyor.