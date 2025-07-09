AUZEF bütünleme/telafi sınav tarihi 2025: İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF sınav takvimi

AUZEF bahar dönemi mezuniyet üç ders ardından noktalanacak. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi bütünleme sınavı için öğrenciler geri sayıma başladı. Sınava katılacak öğrenciler, sınava dair giriş bilgilerini gösteren belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak görüntüleyebilecekler. Peki, AUZEF bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?

AUZEF bütünleme/telafi sınav tarihi 2025: İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF sınav takvimi - 1

İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünlemeleri temmuz ayında gerçekleşecek. Öğrenciler bütünleme sınavları ardından eylül ayı başında 2024-25 eğitim yılı mezuniyet üç ders sınavlarına katılacak. AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

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AUZEF bütünleme/telafi sınav tarihi 2025: İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF sınav takvimi - 2

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV TARİHİ 2025

AUZEF bahar dönemi bütünleme/telafi sınavı, 19-20 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

Daha önce 12-13 Temmuz olarak planlanan bütünlemeler, AGS sınavı ile tarihlerin çakışması nedeniyle şu anki tarihlere çekildi.

Bütünleme sınavları Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere 3 oturum halinde gerçekleşiyor.

AUZEF bütünleme/telafi sınav tarihi 2025: İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF sınav takvimi - 3

AUZEF BÜTÜNELEME SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


AUZEF bütünleme/telafi sınav yerlerini gösteren belge sınavdan 1 hafta önce kadar auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yayımlanacak. Buna göre giriş belgelerinin 11 Temmuz Cuma günü gibi erişime açılması bekleniyor.

Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak belgelerini alabilecek.

AUZEF bütünleme/telafi sınav tarihi 2025: İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF sınav takvimi - 4
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