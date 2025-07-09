AUZEF bütünleme/telafi sınav tarihi 2025: İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF sınav takvimi
AUZEF bahar dönemi mezuniyet üç ders ardından noktalanacak. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi bütünleme sınavı için öğrenciler geri sayıma başladı. Sınava katılacak öğrenciler, sınava dair giriş bilgilerini gösteren belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak görüntüleyebilecekler. Peki, AUZEF bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?
İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünlemeleri temmuz ayında gerçekleşecek. Öğrenciler bütünleme sınavları ardından eylül ayı başında 2024-25 eğitim yılı mezuniyet üç ders sınavlarına katılacak. AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?