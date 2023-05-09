AUZEF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi sonuç tarihini paylaştı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ara sınavları online olarak tamamlandı. İstanbul Üniversitesi sonuç tarihini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. Peki, AUZEF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi sonuç tarihini paylaştı - 1

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Sınavların tamamlanması ardından İstanbul Üniversitesi, sonuç ve itiraz sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

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AUZEF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi sonuç tarihini paylaştı - 2

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecek.

AUZEF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi sonuç tarihini paylaştı - 3

AUZEF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden kullanıcı adı ve parola ile birlikte sorgulayabilecek.

AUZEF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi sonuç tarihini paylaştı - 4

Öğrenciler, ara sınav puanları açıklandığı tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazında bulunabilecek.

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