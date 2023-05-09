AUZEF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi sonuç tarihini paylaştı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Sınavların tamamlanması ardından İstanbul Üniversitesi, sonuç ve itiraz sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden kullanıcı adı ve parola ile birlikte sorgulayabilecek.
Öğrenciler, ara sınav puanları açıklandığı tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazında bulunabilecek.