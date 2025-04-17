AUZEF sınav sonuçları sorgulama AKSİS: İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav takvimi 2025

AUZEF sınav takvimine göre vize sınavına katılan adayların finaller için sınav merkezi tercih işlemleri de başladı. Adayların ara sınav uygulaması hafta sonu üç oturum halinde gerçekleşti. Vize sınavlarının değerlendirmeye etkisi yüzde 30 oranındayken bitirme sınavının ise yüzde 70 oranında oluyor. İşte, AUZEF snav sonuç tarihi...