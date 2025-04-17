AUZEF sınav sonuçları sorgulama AKSİS: İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav takvimi 2025
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim sınav takvimine göre bahar dönemi vize sınavları 12-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar AKSİS üzerinden vize sonuç sorgulama işlemlerine odaklandı. AUZEF ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
AUZEF sınav takvimine göre vize sınavına katılan adayların finaller için sınav merkezi tercih işlemleri de başladı. Adayların ara sınav uygulaması hafta sonu üç oturum halinde gerçekleşti. Vize sınavlarının değerlendirmeye etkisi yüzde 30 oranındayken bitirme sınavının ise yüzde 70 oranında oluyor. İşte, AUZEF snav sonuç tarihi...