AUZEF sınav sonuçları sorgulama AKSİS: İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav takvimi 2025

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim sınav takvimine göre bahar dönemi vize sınavları 12-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar AKSİS üzerinden vize sonuç sorgulama işlemlerine odaklandı. AUZEF ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AUZEF sınav sonuçları sorgulama AKSİS: İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav takvimi 2025 - 1

AUZEF sınav takvimine göre vize sınavına katılan adayların finaller için sınav merkezi tercih işlemleri de başladı. Adayların ara sınav uygulaması hafta sonu üç oturum halinde gerçekleşti. Vize sınavlarının değerlendirmeye etkisi yüzde 30 oranındayken bitirme sınavının ise yüzde 70 oranında oluyor. İşte, AUZEF snav sonuç tarihi...

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AUZEF sınav sonuçları sorgulama AKSİS: İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav takvimi 2025 - 2

AUZEF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniveritesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavları 12-13 Nisan'da uygulandı. Sınav sonuçlarının ise en geç 18 Nisan Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar AKSİS üzerinden kullnıcı adı ve şifre girişi ile görüntülenecek.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF sınav sonuçları sorgulama AKSİS: İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav takvimi 2025 - 3

AUZEF SINAV TAKVİMİ

Bahar dönemi finalleri 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde,
Bütünleme sınavları 12 - 13 Temmuz tarihlerinde,
Üç ders sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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