AUZEF sonuçlarında son durum: Güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.