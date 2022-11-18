AUZEF sonuçlarında son durum: Güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF 2022-2023 güz dönemi vize sınavlarının oturumları 12-13 Kasım tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçlarının ardından soru -cevap duyurusu geldi. Yapılan açıklamada ; "Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır." denildi.
Geçtiğimiz yıl AUZEF güz dönemi ara sınavlarının sonuçları iki hafta içerisinde ilan edilmişti.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.