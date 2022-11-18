AUZEF sonuçlarında son durum: Güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), güz dönemi ara sınavlarının tamamlanması ardından sonuç heyecanı başladı. Eğitimlerine açık öğretim ve uzaktan eğitim aracılığı ile devam eden öğrenciler, sonuçlarını online sistem üzerinden görüntüleyebilecekler. Peki, güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sonuçlarında son durum...

AUZEF sonuçlarında son durum: Güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

AUZEF 2022-2023 güz dönemi vize sınavlarının oturumları 12-13 Kasım tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçlarının ardından soru -cevap duyurusu geldi. Yapılan açıklamada ; "Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır." denildi.

AUZEF sonuçlarında son durum: Güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

Geçtiğimiz yıl AUZEF güz dönemi ara sınavlarının sonuçları iki hafta içerisinde ilan edilmişti.

AUZEF sonuçlarında son durum: Güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

Sınav sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF sonuçlarında son durum: Güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

AUZEF GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.

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