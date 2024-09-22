Av sezonu başladı

DERNEKLER DANIŞTAY'DAN UMUDU KESTİ

Av turizminin iptalini isteyen Hayvan Hakları İzleme Komitesi ve Türkiye Vegan Derneği'nin avukatı Hacer Gizem Karataş, 2022-2023 MAK kararı ve av turizmi uygulama talimatı ve ek kararlarının iptali için Danıştay'a dava açtıklarını ancak halen karar çıkmadığını söyledi.



Ayrıca her yıl hayvan hakları savunucularının bölgelerde açılan ihalelerin iptali için davalar açtığını, bu davaların kazanıldığını anlatan Karataş, “Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın elinde bu yaban hayvanları için somut verilerden oluşan bir envanter yoktu. Bu hayvanların zararları hakkında da bilimsel bir çalışma bulunmuyordu. Bern Sözleşmesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle de mahkemeler av ihalelerini iptal ediyor, bu kararları Danıştay onaylıyordu. Ancak iki yıl önce bakanlığın dayanak olarak sunduğu bir hasat raporu vardı. Oluşturulan bir bilim kurulu aynı rakamları yeni bir çalışmaymış gibi yaparak onayladı ve bundan sonraki süreçte de Danıştay ihalelerin uygun olduğu yönünde kararlar vermeye başladı." dedi.