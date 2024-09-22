Av sezonu başladı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) her yıl yayımlanan, avlanmasına izin verilen yaban hayvanları ve avlanma tarihlerine ilişkin ek karar çıktı. DKMP'ye bağlı bölge müdürlükleri, yaban keçisi, kızıl geyik, Anadolu yaban koyunu gibi türlerle ilgili ihaleleri başlatıyor. Geçen yıllardaki ihalelerin iptali için açılan davalar ise Anayasa Mahkemesi'nde karara bağlanmayı bekliyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) kapsamında Merkez Av Komisyonu tarafından her yıl Türkiye'nin bütün bölgelerinde avlanacak yaban hayvanları, sayıları ve av sahaları belirleniyor.
DKMP'nin av turizmi kapsamında bölge müdürlükleri tarafından, avlanacak türlerle ilgili ihaleler yapılarak, her yıl eylül ayında hem ihale hem de avlanma süreçleri başlatılıyor. Birçok hayvansever ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, av turizmi kapsamında yapılan bu ihalelere tepki gösteriyor.
Bölge müdürlüklerinin açtığı birçok ihale davalarla iptal edilirken, hala devam eden birçok dava bulunuyor.