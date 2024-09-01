Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte pek çok kentte balıkçılar, limandan ayrıldı. Balıkçılar "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.
2024-2025 su ürünleri av sezonu, 1 Eylül itibarıyla başladı. 15 Nisan'da ara verilen denizlerde gırgır ve trol yöntemiyle balıkçılık faaliyetleri, yaklaşık 4 buçuk aylık aranın ardından tekrar başladı. Denize açılan balıkçılar ağlarını büyük bir heyecanla denize bıraktı.