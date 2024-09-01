Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte pek çok kentte balıkçılar, limandan ayrıldı. Balıkçılar "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 1

2024-2025 su ürünleri av sezonu, 1 Eylül itibarıyla başladı. 15 Nisan'da ara verilen denizlerde gırgır ve trol yöntemiyle balıkçılık faaliyetleri, yaklaşık 4 buçuk aylık aranın ardından tekrar başladı. Denize açılan balıkçılar ağlarını büyük bir heyecanla denize bıraktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 2

İSTANBUL

Arnavutköy'de av yasağının sona ermesi ile Karaburun Limanı'ndan denize açılan balıkçılar, sezona palamut bolluğu ile başladı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da, balıkçı esnafı ile bu heyecana ortak oldu. İlk tutulan palamutlar vatandaşlara dağıtıldı.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 3

Balıkçılık sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Karaburun'umuzda ve Arnavutköy'ümüzde balıkçılıkla uğraşan tüm esnafımıza hayırlı, bol kazançlar diliyorum. Çapari balıkçılığında son on beş gündür bereketli mahsuller oldu. İnşallah ağ ile de balıkçılarımız, denize gönül vermiş dostlarımız bereketli bir sezon geçirecekler, ben de yasakların kalktığı ilk günde reislerimizle denize çıktım, ayağımız bereketli geldi. Bu sene palamut bol olacak gibi duruyor. İnşallah böyle devam eder. Tüm vatandaşlarımızın balığa doyduğu bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 4

SAMSUN

Samsun'da balıkçılar av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

 Sezonun açılışı dolayısıyla Canik’te bulunan Balıkçı Barınağı’nda tören düzenlendi. Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ve kurum müdürleri katıldı. Horonlar eşliğinde başlanılan törenin devamında balıkçılar dua ederek denize açıldı. Törende konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Av sezonu balıkçılarımız için, Samsun'umuz için, Karadeniz için hayırlı ve uğurlu olsun. Vira bismillah" dedi.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 5

"KARADENİZ’DE EN FAZLA AV YAPILAN İL SAMSUN’DUR"

Geçen sezon Samsun genelinde 59 bin 800 ton avcılık yapıldığını söyleyen Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "2024- 2025 sezon açılışımızı 'Vira bismillah' diyerek yapıyoruz. Ülkemiz çok zengin bir coğrafyaya sahip. Balıkçılık ile geçinen birçok ailemiz var. Samsun’da 210 kilometrelik sahil kesiminde av sezonuna baktığımızda balıkçı teknelerimiz 493 tanesi denizlerde 131 tanesi de iç sularda olmak üzere 629 tane teknemiz var. Bunun 181 tanesi 12 metre üzeridir. Geçtiğimiz yıl av sezonuna baktığımızda ülke genelinde 350- 400 bin ton avcılık, ilimize baktığımızda toplam 59 bin 800 ton avcılık yapılmıştır. Karadeniz’de en fazla av yapılan il Samsun’dur. Burada başta orta su trolü başta olmak üzere gırgır ile yapılan avlar mevcuttur. En fazla balık türümüze baktığımızda hamsi ve çaça olmak üzere yine palamut, mezgit türlerde avlanabilmektedir. Samsun’da toplam 9 tane su ürünleri işleme tesisimiz, 3 tane de balık unu ve yağı fabrikamız var. İlimiz ekonomisine 55 ile 60 milyon dolar arasında bir girdisi var. Balıkçılık yapan kişi sayısı 6 bin 73 kişi, amatör balıkçılık yapan kişi sayısı da 4 bin 500 kişidir" diye konuştu.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç ise bu sezondan umutlu olduğunu belirtti.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 6

RİZE

Rizeli balıkçılar, ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı. Balıkçılar, folklor gösterileri ve dualarla açılışı yapılan av sezonu için 'Vira bismillah' diyerek, denize açıldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. Rize'de, 2024- 2025 balıkçılık av sezonu, Gündoğdu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında düzenlenen törenle açıldı. Törene, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kurum müdürleri, balıkçılar ve aileleri katıldı. Folklor gösterileri ve dualarla açılışı gerçekleştirilen av sezonu için 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, pasta kesimi ve havai fişek gösterisi sonrası meşaleler yakarak, ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 7

"SEZON KAZASIZ, BELESIZ BERKETLİ GEÇSİN"

Törende konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "2024- 2025 av sezonu törenindeyiz. 2023 senesini 22 bin ton avla kapatmış olduk. Bu sene dua ediyoruz. İnşallah 2024- 2025 sezonu kazasız belasız, bereketli geçsin. Bol bereketli ürünler alalım. Hem bu işi yapanlar kazansın hem vatandaşlarımız bol balık yesin" dedi.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 8

ZONGULDAK

Zonguldak'ta balıkçılar, ağ atarak avlanma sezonunun başlamasını törenle karşıladı. Yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 'Vira bismillah’ diyerek denize açıldı.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi’nde 1 Eylül’de kalkacak olan denizlerde ağ atarak avlanma yasağının son saatlerinde balıkçılar tören düzenledi. Törene protokol üyeleri katılırken, balık ekmek de ikram edildi. Yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, etkinliğin ardından 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. 

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 9

15 yıllık balıkçı Murat Bozkurt (45), bol palamut beklediklerini belirterek, "Umutluyuz inşallah, geçen senelerde istediğimiz verimi alamadık palamuttan. Ama bu sene 15 Ağustos itibariyle olta serbest oldu. Palamut kendini gösterdi. Bu sene bol bir palamut bekliyoruz. Bütün balıkçı arkadaşlara bol bereketli, kazasız bir sezon diliyorum. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 10

MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2024- 2025 av sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

odrum Torba Balıkçı Barınağı'nda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, Bodrum İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, siyasi parti temsilcileri, balıkçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sezonun açılış etkinliğinde deniz dibi temizliği yapıldı, denize 40 bin yavru levrek bırakıldı. Daha sonra protokol heyeti fotoğraf sergisini gezerek, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen botun açılışını yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, balıkçılara belgelerini takdim etti ve ardından etkinlikte renkli görüntülere sahne olan balık mezatı yapıldı. Dualar eşliğinde protokol üyeleri kurdele keserek, bereketli biz sezon diledi. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar ilk ağlarını atmak üzere sirenler eşliğinde denize açılarak 'Vira bismillah' dedi.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 11

"SU ÜRÜNLERİ İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI BULUYOR"

Su ürünleri ihracatında Türkiye’de 1’inci sırada olduklarını söyleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık, "4 ayın hasretiyle denizlerimize yeniden açılmanın heyecanını hep beraber yaşıyoruz. Ege ve Akdeniz’in bereketli sularında balıkçılarımızın ağlarını yeniden maviyle buluşturacağı bir gün, 2024- 2025 av sezonun başlangıç günü hepimize hayırlı olsun. Muğla 1484 metrekarelik kıyı şeridiyle Türkiye’nin en uzun sahillerine ve koylarına sahip. Biz Türkiye’de İstanbul ve Antalya’dan sonra turizmde 3’üncü sırada bir iliz ama potansiyelimiz 1’inci sırada. Su ürünlerinde Türkiye’de lider durumdayız. İhracatımız neredeyse 1 milyar doları buluyor ve 1’inci sıradayız" dedi.

Denizlerin gelecek nesillere temiz aktarılması için çalıştıklarını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "İnşallah av sezonumuz vatanımıza, milletimize, denizlerimize ve tabii ki memleketimize hayırlı uğurlu olur diyorum. Denizlerin nimetlerini korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara bizlere emanet edilen bu emaneti daha kıymetli bir şekilde aktarmak hepimizin boynunun borcudur. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla beraber 11 mahallede yaptığımız deniz dibi temizliğiyle beraber denizlerdeki atık maddeleri temizleyerek mavinin bereketine sahip çıkıyor gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Son 4 yılda su ürünlerinde rekorlar kırıldığını belirten Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "1500 kilometrelik sahil şeridiyle Türkiye’nin en uzun kıyılarına sahil şeridine sahip yeryüzü cenneti olan Muğla’da kuşkusuz ki su ürünleri avcılığı da, su ürünleri yetiştiriciliği de ve toprak havuzlardaki toprakta balık yetiştirme avantajını yaşayan bu il Türkiye’deki su ürünleri üretiminde ve ihracatında lider bir il, bunda en büyük pay kuşkusuz balıkçılarımızın, yetiştiricilerimizin hep birlikte el birliğiyle çalışan mesai arkadaşlarımın ciddi payları var. Son 4 yılda Muğla su ürünleri ihracatta art arda rekor kırıyor. Denizlerde bırakılan ağları lütfen toparlayın. Onlar denizin dibinde kalıyorlar pasif bir şekilde avlanmaya devam ediyorlar. Deniz dibini çölleştiriyorlar. Bu denizler bu topraklar atalarımızdan miras kaldı ve gelecek kuşaklara biz de bu şekilde bırakmak durumundayız" dedi.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 12

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da, yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar, havai fişek gösterileri ve dualarla denize açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, denizlerde av yasağının bitmesi ve yeni av sezonun başlaması nedeniyle Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’ndeki limanda tören düzenledi. Hafif yağmurun yağdığı törene katılanlar, plastik sandalyeler ve yağmurlukla korunmaya çalıştı. Katılanlara balık ekmek ikramı yapıldı. 

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 13

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bandosunun gösteri yaptığı etkinlikte, Seda Çakmak ve Gökhan Satılmış Orkestrası konser verdi.

Konserin ardından yapılan dualarla, balıkçılar havai fişek gösterileri arasında avlanmak üzere Marmara Denizi’ne açıldı.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 14

ORDU

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle Ordulu balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek sezonu açtı.

Sezonun başlaması dolayısıyla Fatsa ilçesinde bulunan Yalıköy Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi. Balıkçıların sağ salim denize açılıp dönmesi için dua edilen törene balıkçıların aileleri katıldı.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 15

Fatsalı balıkçılar bu yıl palamut avının çok olacağını söyleyerek Türkiye’ye bol balık yedireceklerini belirtti.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 16

SİNOP

Sinop'ta balıkçılar, av yasağının sona ermesi dolayısıyla "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
Türkiye’de 15 Nisan’da başlayan balık av yasağı, sona erdi.

Sinop İskelesi'nde yapılan törene Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, protokol üyeleri, balıkçılar ve yakınları katıldı. Törende, sinevizyon ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Törende konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan balıkçılığın Sinop’un tarihsel, kültürel ve ekonomik yapısındaki vazgeçilmez rolünü vurguladı. Özarslan “Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomiye ne kadar katkı verdiğini biliyoruz. 4.5 aylık bir hasret bugün bitiyor. Türkiye’miz gibi 3 tarafı denizler ile çevrili olan, deniz kokan Sinop'umuzda balıkçılık, Sinop’un tarihinin, kültürünün ve ekonomisinin ayrılmaz bir parçası. 5 bin 720 profesyonel balıkçılıkla geçinen emekçilerimiz ile beraber aynı zamanda yalnızca avcılık değil 27 adet yetiştiricilik ile işgal eden şirketlerimiz var. Türk somonunda özellikle Sinop Türkiye’nin incisi. Balıkçılık sektöründeki gelişimin sürdürülmesi için hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir gayret içerisinde. Sinop’umuz Karadeniz’in bereketli sularının bize sunduğu nimetlerle Türkiye’nin en önemli balıkçılık ve su ürünleri merkezi olma liderliğini devam ettirecektir” dedi.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 17

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ise Sinop'un balıkçılık sektörü içindeki önemini ve yürütülen koruma çalışmalarının olumlu sonuçlarını katılımcılarla şöyle paylaştı:
“İlimiz, 420 adet (Karadeniz’in yüzde 7-9’u) balıkçı gemisi sayısı ile Karadeniz’deki balıkçı filosu içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu gemilerde çalışan 5 bin 538 ruhsatlı balıkçı ile birlikte sektörden geçimini sağlayan yaklaşık 15 bin kadar kişi bulmaktadır. Bunun yanı sıra Karadeniz’de avcılık faaliyetinde bulunan diğer illere kayıtlı pek çok balıkçı gemisi de il sınırlarımız açıklarında su ürünleri avcılık faaliyeti yapmaktadır. İlimizin bir başka özelliği, sularının büyük bir kısmının trol avcılığına kapalı olmasıdır. Bunu yanında çok fazla koya sahip oluşu, kıyılarımızın balıkların üreme ve çoğalma alanı olmasını sağlamıştır. Denizlerde Sahil Güvenlik 72 Bot Komutanlığı karada emniyet ve jandarma kuvvetleri ile yapılan sıkı korumacılık ve dikkatli denetimler ve balıkçılarımızın yasa dışı avcılık yapmama konusunda duyarlı olmaları sonucu demarsal balıkların boy ve ağırlıklarında gözle görülür bir artış olmuştur ve tür popülasyonları çoğalmıştır. Hatta kırlangıç balığı gibi Karadeniz’de kaybolan türler bile görülmeye başlamıştır. Bu durum balıkçılığımızın geleceği açısından ümit vericidir.”

Tören, protokol mensupları ve balıkçıların denize açılmasıyla sona erdi.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 18

KOCAELİ

Türkiye'nin farklı kıyılarında olduğu gibi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de hazırlıklarını tamamlayan Ereğli balıkçıları, yeni sezonun bereketli geçmesi umuduyla denize açılırken, kıyıda toplanan vatandaşlar bu anları heyecanla izledi. Balıkçılar, kalabalığın tezahüratları ve havai fişek gösterileri arasında denize açıldı. Balıkçı teknelerinin denize açılmasıyla birlikte sahil şeridinde renkli görüntüler oluştu.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 19

Balıkçıları uğurlamadan önce konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Geçtiğimiz yıllardan çok daha bereketli kazasız, belasız sezonu tamamlarlar” diye ifade etti.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 20

BARTIN

Türkiye genelinde balık av yasağının sone ermesine saatler kala, Bartın'ın önemli geçim kaynakları arasında yer alan balıkçılık sektörünün temsilcileri, hazırlıklarını tamamladı. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Tarlaağzı Limanı'nda düzenlenen törenle su ürünleri av sezonu açılışı gerçekleştirildi.

Törenin ardından duaların edildiği programda, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Zonguldak milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve beraberindeki protokol bir balıkçı teknesine binerek, limanda ve Karadeniz'de tur attı. Sahil güvenlik ve polis botlarının eşlik ettiği balıkçı tekneleri, siren sesleri arasında turladı.

Av sezonu başladı: Balıkçılar "Vira bismillah" dedi - 21

Bereketli bir av sezonu temennisinde bulunan Bartın Valisi Arslan, "2024-2025 yılı balık sezonunun açılışı için Tarlaağzı Limanındayız. İnşallah, bereketli, kazasız, belasız geçsin. Hem ülkemiz, hem de bölgemiz için güzel bir sezon olsun. Allah her türlü kazadan beladan balıkçılarımızı korusun" dedi.

Balıkçılara uyarılarda da bulunan Arslan, "Denizlerimiz sürdürülebilirliği, gelecek nesillere aktarılması açısından hem balıkçılarımızın hem de devletimizin sorumlulukları olduğunu balıkçılarımıza hatırlattık. Bereketli bir sezon diledik. 'Vira Bismillah' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Aldatmaz ise, "Balıkçılarımız inşallah kurallar çerçevesinde, iyi bir sezon geçirirler. Bereketli bir sezon olacağını umuyorum" diye konuştu.

Öte yandan törenle sezonu açan balıkçılar, bu gece yarısından itibaren denizlere açılarak, rızkını Mavi Vatan'da arayacak. Avlanma sezonu, 15 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.

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