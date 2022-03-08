Av sezonunun bitimine bir ay kala tezgahlarda balık çeşidi arttı

"HAMSİ FAZLA OLMUYOR"

Bundan sonra da av sezonunun bitimine kadar bu çeşidin devam etmesini beklediklerini söyleyen Çoğalmış, "Tezgahın demirbaşı hamsi, istavrit, mezgit dolayısıyla bol çeşit olunca talep biraz daha fazla oluyor. Hamsi de şu sıralar çıkıyor ancak fazla miktarda olmuyor" ifadelerini kullandı.