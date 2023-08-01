Av tüfeğiyle vurduğu kişinin uyuşturucu sattığını iddia etti | “Beni bunun için yargılayabilirsiniz”

Bursa’da Atilla H. isimli kişi, mahallede uyuşturucu sattığını iddia ettiği Yunus E.’yi sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu. Bekçiler tarafından yakalanan Atilla H., “Bunun için beni yargılayabilirsiniz, pişman değilim.” dedi. Bacağından yaralanan ve tedavi altına alınan Yunus E.’nin üzerinden muşta, pala ve uyuşturucu içmek için aparat çıktı.

Av tüfeğiyle vurduğu kişinin uyuşturucu sattığını iddia etti | “Beni bunun için yargılayabilirsiniz” - 1

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece 02.30 sıralarında Atilla H. isimli kişi, uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettiği Yunus E.’yi av tüfeğiyle bacağından vurdu.

Bölgede devriye görevi yapan bekçiler silah seslerini duyarak hızla olay yerine geldi. Atilla H.’yi etkisiz hale getirerek elinde bulunan tüfeği alan bekçiler, bölgeye takviye istedi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Av tüfeğiyle vurduğu kişinin uyuşturucu sattığını iddia etti | “Beni bunun için yargılayabilirsiniz” - 2

YARALININ ÜSTÜNDEN PALA, MUŞTA VE UYUŞTURUCU APARATI ÇIKTI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yunus E.’yi ambulansa taşınmak istedi.

Bu sırada yaralının hareketlerinden şüphelenen polis ekiplerinin yaptığı aramada pala, muşta ve uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi.

Av tüfeğiyle vurduğu kişinin uyuşturucu sattığını iddia etti | “Beni bunun için yargılayabilirsiniz” - 3

Yapılan kontrollerin ardından ambulansa bindirilen Yunus E., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Av tüfeğiyle vurduğu kişinin uyuşturucu sattığını iddia etti | “Beni bunun için yargılayabilirsiniz” - 4

“DAHA ÖNCE UYARDIM”

Atilla H.’nin polise verdiği ilk ifadesinde, “Uyuşturucu madde satmaması için daha önce uyardım. Onu mahallede gördüğümde takip ettim ve vurdum. Bunun için beni yargılayabilirsiniz, pişman değilim.” dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Atilla H.’nin emniyetteki işlemlerin devam ediyor.

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