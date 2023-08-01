Av tüfeğiyle vurduğu kişinin uyuşturucu sattığını iddia etti | “Beni bunun için yargılayabilirsiniz”
Bursa’da Atilla H. isimli kişi, mahallede uyuşturucu sattığını iddia ettiği Yunus E.’yi sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu. Bekçiler tarafından yakalanan Atilla H., “Bunun için beni yargılayabilirsiniz, pişman değilim.” dedi. Bacağından yaralanan ve tedavi altına alınan Yunus E.’nin üzerinden muşta, pala ve uyuşturucu içmek için aparat çıktı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece 02.30 sıralarında Atilla H. isimli kişi, uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettiği Yunus E.’yi av tüfeğiyle bacağından vurdu.
Bölgede devriye görevi yapan bekçiler silah seslerini duyarak hızla olay yerine geldi. Atilla H.’yi etkisiz hale getirerek elinde bulunan tüfeği alan bekçiler, bölgeye takviye istedi.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.