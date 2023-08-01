Av tüfeğiyle vurduğu kişinin uyuşturucu sattığını iddia etti | “Beni bunun için yargılayabilirsiniz”

“DAHA ÖNCE UYARDIM”

Atilla H.’nin polise verdiği ilk ifadesinde, “Uyuşturucu madde satmaması için daha önce uyardım. Onu mahallede gördüğümde takip ettim ve vurdum. Bunun için beni yargılayabilirsiniz, pişman değilim.” dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Atilla H.’nin emniyetteki işlemlerin devam ediyor.