Av yasağı kalktı; 1 kilo fiyatına 1 kasa balık

Yasağın kalkmasıyla halde çeşit çeşit balık olduğunu belirten Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, "Akdenizli balıkçılar olarak 15 Eylül itibarıyla av sezonumuza başlamış bulunuyoruz. Bütün esnafımıza, halkımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Her sene olduğu gibi bu sezon da umutla başladık. Akdeniz'e has balıklarımız gelmeye başladı. Şu anda çeşitlilik barbun, mercan, karides, kalamar gibi Akdeniz'e özgü balıklarımızda. Bunun dışında dışarıdan gelen balıklar da mevcut. Sezonumuzun bereketli olmasını bekliyoruz" dedi.



'YÜZDE 50'YE VARAN FİYAT FARKI'



Balık halinde fiyatların pazar ve marketlere göre hesaplı olduğunu belirten Demir, "Burada yüzde 50'ye varan fiyat farkı bulunuyor. Balıklar kasa olarak satılıyor. En az 1 kasa almak gerekiyor, kasalar balığın çeşidine göre 7 kilo, 10 kilo ya da 15 kilo olabiliyor. Antalya'da yaşayan vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelip günlük taze balığını hesaplı alabilir. Dışarıda 1 kilo fiyatına, buradan 1 kasa balık alınabiliyor. Örneğin 1 kasa boyutuna göre 300, 500 ve 700 liraya fiyatlandırılıyor" diye konuştu.





