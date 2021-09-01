Av yasağı kalktı: Sezonun ilk balıkları avlandı

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, gazetecilere, ağlar ile teknelerin bakımlarını yaparak sezona hazırlandıklarını söyledi.

Karadeniz, geçen yıl iyi olan palamut avcılığının, bu sene yarısı kadar da olsa mutlu olacaklarını anlatarak, hamsinin de iyi olacağını düşündüğünü belirtti.

Balıkçıların, 6 ay civarında bir süre evinden ayrı kaldığını kaydeden Karadeniz, "Zaman zaman tabii limana geliyoruz. Her ne kadar olsa da herkes evinden ayrı. Eşler de fedakarlık, özveri gösteriyor. Babaların evde olmayıp da eşlerin hem anne hem baba olduğu mesleklerden birisi balıkçılık mesleği. Her şeyden önce personellerimin eşlerine ayrıca teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Çok çok özverili davranıyorlar." dedi.