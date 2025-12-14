Av yolculuğu felaketle bitti
14.12.2025 12:54
İHA
Afyonkarahisar'da ava giden dört arkadaşın bulunduğu araçta ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, bir kişinin ölümüne neden oldu.
Afyonkarahisar'da av yolculuğu faciayla bitti.
Olay, Sultandagi ilçesi Yesilçiftlik beldesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçisi O.B. ile A.B. ve Fatih Duru isimli dört arkadaş ava gitmek için bir araya geldi.
Dört arkadaş otomobille av yapacakları bölgeye giderken iddiaya göre, araçta bulunan tüfeklerden birisi aniden ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçma Duru'nun boynunu isabet etti. Duru'nun vurulduğunu gören arkadaşları otomobili Sultandağı Devlet Hastanesi önüne götürerek yardım istedi.
Duru burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ise araçta detaylı bir inceleme yaparak, üç kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri ayrıca araçta bulunan tüfeklere de el koydu.
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.