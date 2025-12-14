Av yolculuğu felaketle bitti

Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçisi O.B. ile A.B. ve Fatih Duru isimli dört arkadaş ava gitmek için bir araya geldi.

Dört arkadaş otomobille av yapacakları bölgeye giderken iddiaya göre, araçta bulunan tüfeklerden birisi aniden ateş aldı.