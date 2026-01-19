"Ava gidiyorum" diyerek evden çıkan adliye çalışanı ölü bulundu

Ekipler, arama çalışmalarını Sindelli Mahallesi çevresindeki sarp ve ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

Bölgede termal kameralı dronlarla da arama yapan ekipler, Mustafa U'nun cesedini köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Uçar'ın tüfekle kendini vurarak intihar ettiği öne sürülürken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından netleşecek.