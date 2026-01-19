"Ava gidiyorum" diyerek evden çıkan adliye çalışanı ölü bulundu
19.01.2026 12:59
Son Güncelleme: 19.01.2026 21:51
İHA
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ava gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mustafa Uçar, ölü bulundu.
Olay Alaplı ilçesinde yaşandı.
İlçeye bağlı Çengelli köyünde yaşayan Karadeniz Ereğli Adliyesi'nin güvenlik görevlisi Mustafa Uçar, saat 16.00 sıralarında "Ava gidiyorum." diyerek evinden çıktı.
Genç adam son olarak saat 18.00'de görüldü.
Uçar'dan haber alamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi.
Jandarma, AFAD, UMKE, Alaplı İtfaiyesi ve gönüllü ekiplerden oluşan 100'ü aşkın kişi, yoğun kar yağışı altında 10 kilometrelik bir alanda arama çalışması başlattı.
Ekipler, arama çalışmalarını Sindelli Mahallesi çevresindeki sarp ve ormanlık alanda yoğunlaştırdı.
Bölgede termal kameralı dronlarla da arama yapan ekipler, Mustafa U'nun cesedini köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.
Uçar'ın tüfekle kendini vurarak intihar ettiği öne sürülürken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından netleşecek.