"Ava gidiyorum" diyerek evden çıktı, saatlerdir haber alınamıyor
19.01.2026 12:59
İHA
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaybolan Mustafa Uçar'dan dün akşamdan bu yana haber alınamıyor. Ekipler, kar yağışı altında genç adamı arıyor.
Olay Alaplı ilçesinde yaşandı.
İlçeye bağlı Çengelli köyünde yaşayan Karadeniz Ereğli Adliyesi'nin güvenlik görevlisi Mustafa Uçar, saat 16.00 sıralarında "Ava gidiyorum." diyerek evinden çıktı.
Genç adam son olarak saat 18.00'de görüldü.
Uçar'dan o saatten bu yana haber alınamıyor.
Uçar'dan haber alamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi.
Jandarma, AFAD, UMKE, Alaplı İtfaiyesi ve gönüllü ekiplerden oluşan 100'ü aşkın kişi, yoğun kar yağışı altında 10 kilometrelik bir çapta iz sürüyor.
Teknik takibin yanı sıra fiziki taramaların sürdüğü bölgede, kar kalınlığının artması çalışmaları güçleştirse de ekiplerin kritik noktalardaki bekleyişi ve tarama faaliyetleri devam ediyor.