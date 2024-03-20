Avcılar Belediyesi hangi partide? Avcılar Belediye başkanı kimdir? Avcılar Belediye başkan adayları

AVCILAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Avcılar Belediyesi Başkanı Turan Hançerli Kimdir?

1975 yılında Tokat’ta doğdu. 1999 yılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans ve 2011 yılı Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecesini aldı. Marka ve Patent vekili olup, aktif olarak avukatlık yapmaktadır. 1993 yılında kaza geçirdi, %95 oranında engelli kaldı ve iki kol protezi kullanmaktadır. İngilizce ve orta seviyede Almanca biliyor. Evli ve iki kız çocuk babasıdır.



Türkiye’nin 65 noktasında şubesi bulunan ve kamu yararına çalışan Türkiye Sakatlar Derneği’nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini 13 sene yürütmüştür. 2014 – 2017 yılları arasında Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Ayrıca, 1 Nisan 2018 tarihinde başladığı, Engellilerin Çatı Örgütü olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Ayrımcılıkla Mücadele ve Hukuk Sekreterliği görevini yaklaşık 1 yıl sürdürmüştür.



Denge ve Denetleme Ağı Kuruluşu, Yürütmesi ve Temsilinde aktif rol üstlendi. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Ağın yürüttüğü “Seçimin Şeffaflığı” kampanyasının oluşumunda ve yürütülmesinde aktif görev aldı ve kampanyanın süreç ve sonuçlarını uluslararası gazetelere lanse etti.



Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi kapsamında engelli sivil toplum örgütleri olarak “Gölge Rapor” hazırlanmasında görev aldı ve bu raporla ilgili İsviçre BM nezdinde farkındalık/lobi faaliyetlerinde bulundu.



Engelli Hakları, Ayrımcılık ve Örgütlenme konularında 150’yi aşkın seminer ve panel konuşması yaptı. Ayrıca engelliler ve engelli dernekleri adına Danıştay ve yerel mahkemeler nezdinde gönüllü olarak onlarca dava takip etti.



Başta, 85.000 engelli ve yaşlıyı icra ve davalardan kurtaran 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı yasanın 6. maddesinin yasalaşmasında aktif rol oynadı. Ayrıca, birçok yasa değişikliğiyle ilgili TBMM ve Parti Grupları nezdinde savunuculuk faaliyetlerinde bulundu.



Türkiye ENGELLİ hareketinin ortaklaşması ve hak temelli çalışmalar yapmalarını teşvik etti. Engellilerin defalarca yurt genelinde ortak basın açıklamaları ve toplantılar yapmasını sağladı.



Türkiye Sakatlar Derneği başta olmak üzere Federasyon ve Konfederasyon adına TBMM nezdinde görüşülen yasalarla ilgili görüş, öneri ve yasa tasarısı teklifi hazırladı.



Avrupa’da İngiltere, Almanya, Belçika, İsviçre, Hollanda, Bulgaristan ve Yunanistan’da bulunup, engelli hakları alanında gözlem yapma fırsatı buldu ve birçok çalışmada aktif olarak görev aldı. ABD’de 2016 Başkanlık Seçimleri öncesinde Demokrat Parti aday adayı Bernie SANDERS’in kampanyasını ve seçimleri 2 hafta takip etti.



2012-2013 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar İlçesi İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptı.



2014 Yerel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Avcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bununla birlikte Hukuk Komisyonu, Engelliler ve Çevre Komisyonları Başkanlığı yaptı.



CHP 35 ve 36. Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi seçildi. Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılarının yardımcılığını yaptı. 2014 Yerel, 2014 Cumhurbaşkanlığı, 2015 Genel ve 2017 Anayasa Referandum’unda engelli ve yaşlıların sandığa ulaştırılması kampanyalarını yürüttü. Emek Bürolarının Tüzüğünü revize etti. Ana Kademe, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları’nın birlikte yürüteceği ‘‘Dayanışma’’ isimli bir çalışma programı hazırladı ve örgütlenmesi için faaliyet yürüttü, bu çalışma programını hayata geçirmeye çalışmaktadır.



24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde CHP 3. Bölge İstanbul Milletvekili Adayı gösterildi.



08 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu’da meydana gelen tren kazası mağdurlarının gönüllü avukatlığını yapmıştır.