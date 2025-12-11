Avcılar bir türlü bulamadı, dün gece kameraya takıldı
11.12.2025 10:08
İHA
Rize'de yaşam alanlarına girdiği gerekçesiyle bir ayı için av izni çıkarıldı. Avcıların bir türlü bulamadığı ayı, karnını doyurmak için geldiği yerleşim yerinde güvenlik kamerasına takıldı.
Rize'de avcıların bir türlü bulamadığı ayı, dün gece kameralara takıldı.
Başta ayı olmak üzere insanların yaşam alanlarına girerek özellikle çiftçileri daha çok mağdur eden yaban hayatı için özel izinle avlanma yapılıyor.
Bu doğrultuda geçen pazar günü de Rize'nin Güneysu ilçesinde bölgede insanların yaşam alanlarına giren bir ayı için sürek avı izni alınmış ve avcılar bir günlüğüne ayının peşine düşmüştü.
AV KÖPEKLERİ İLE ARAZİYE ÇIKMIŞLARDI
Profesyonel av köpekleri ile arazide avlanmak için gün boyu çalışan avcılar ayının ortaya çıkmaması nedeniyle eli boş dönmek zorunda kalmıştı.
O ayı dün arandığı bölgede bir binanın güvenlik kamerasına takıldı.