Avcılar elleriyle yakaladığı tavşanı doğaya geri bıraktı

Bu konuda oldukça duyarlı olduğunu belirten Özdil, “Bizler Toros Dağlarının zirve noktalarında hayat süren insanlarız. Orta Asya bozkırlarından miras kalan avcılık tutkumuzu yaşatıyoruz. Ancak avcılığın bilinçli yapılması, limitlere uyulması konusunda hassasiyetlerimiz baskın geliyor. Bu sebeple Toroslarda Yaşam Gezlevili Avcılar olarak bir grup oluşturduk. Etkinliklerimizi bu platformda gerçekleştirmeye karar verdik. İlk etkinliğimiz avcılığın bilinçli yapılması ve farkındalık oluşturmak için canlı yakaladığımız tavşanı doğaya geri bırakmak oldu. Çünkü limitleri doldurduk, sürdürülebilir bir yaban hayatı için diğer avcı arkadaşlara da örnek olması adına canlı yakaladığımız tavşanı doğaya saldık. Zamanında av yapalım ve avcılık kurallarına uyalım. Bunlara dikkat edersek hem gelecek nesillere daha güzel yaban hayatı bırakmış oluruz hem de vicdanımız rahat olmuş olur” dedi.