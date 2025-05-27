Avcılar gişeler ne zaman açılacak, çalışma hangi gün bitecek? Avcılar gişelere alternatif güzergahlar
Avcılar gişeleri, gişe adaları ve kanopilerinin yıkımı nedeniyle 23 Mayıs'tan itibaren trafiğe kapalı. Bölgede yaşayanlar ise Avcılar gişelerin açılış tarihini araştırıyor. Gişelerde, yıkım ardından Serbest Geçiş Sisteminin altyapı imalatlarının yapımı gerçekleşecek. Peki, Avcılar gişeleri ne zaman açılacak?
Avcılar gişelerde, binaların ve kanopilerin yıkım işlemi sebebiyle otoyola giriş ve çıkışlar askıya alındı. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki güzergahın açılış tarihi merak edilirken alternatif rotalar da öne çıkıyor.