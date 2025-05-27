Avcılar gişeler ne zaman açılacak, çalışma hangi gün bitecek? Avcılar gişelere alternatif güzergahlar

Avcılar gişeleri, gişe adaları ve kanopilerinin yıkımı nedeniyle 23 Mayıs'tan itibaren trafiğe kapalı. Bölgede yaşayanlar ise Avcılar gişelerin açılış tarihini araştırıyor. Gişelerde, yıkım ardından Serbest Geçiş Sisteminin altyapı imalatlarının yapımı gerçekleşecek. Peki, Avcılar gişeleri ne zaman açılacak?

Avcılar gişeler ne zaman açılacak, çalışma hangi gün bitecek? Avcılar gişelere alternatif güzergahlar - 1

Avcılar gişelerde, binaların ve kanopilerin yıkım işlemi sebebiyle otoyola giriş ve çıkışlar askıya alındı. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki güzergahın açılış tarihi merak edilirken alternatif rotalar da öne çıkıyor.

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Avcılar gişeler ne zaman açılacak, çalışma hangi gün bitecek? Avcılar gişelere alternatif güzergahlar - 2

AVCILAR GİŞELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Avcılar gişeleri yıkım ve ardından Serbest Geçiş Sistemi (SGS) yapımı nedeniyle 23 Mayıs Cuma günü saat 23:00 itibarıyla trafiğe kapatılmıştı.

24 saat esasına göre öalışılan bölgedeki çalışmaların 6 gün sürmesi olanlanıyor. Buna göre gişelerin 29 Mayıs'ta açılması bekleniyor.

Avcılar gişeler ne zaman açılacak, çalışma hangi gün bitecek? Avcılar gişelere alternatif güzergahlar - 3

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapalı gişelere alternatif olarak; Hadımköy Kavşağı, Esenyurt Gişeler, Ispartaule Kavşağı sunuluyor.

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