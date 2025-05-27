Avcılar gişeler ne zaman açılacak, çalışma hangi gün bitecek? Avcılar gişelere alternatif güzergahlar

AVCILAR GİŞELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Avcılar gişeleri yıkım ve ardından Serbest Geçiş Sistemi (SGS) yapımı nedeniyle 23 Mayıs Cuma günü saat 23:00 itibarıyla trafiğe kapatılmıştı.



24 saat esasına göre öalışılan bölgedeki çalışmaların 6 gün sürmesi olanlanıyor. Buna göre gişelerin 29 Mayıs'ta açılması bekleniyor.