Avcılar sahilinde cinayet: Bıçaklayıp denize attılar

İstanbul Avcılar sahilindeki bir tekne restoranda çıkan kavgada, 3 kişiye silah çektiği belirtilen Serdar Ala isimli kişi bıçaklandı. Cezaevinden iki gün önce tahliye olan Ala, saldırganlar tarafından yaralı halde denize atıldı. Hastaneye kaldırılan Ala, kurtarılamadı. Ala’nın 6 ay önce de aynı kişilerle kavga yaşadığı öğrenildi.

Avcılar sahilinde cinayet: Bıçaklayıp denize attılar - 1

İstanbul Avcılar’da bir kişi çıkan kavgada bıçaklanarak denize atıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Ambarlı sahilinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Avcılar sahilinde cinayet: Bıçaklayıp denize attılar - 2

İddiaya göre, Serdar Ala, sahilde bulunan bir restoran teknedeki 3 kişiyle tartışmaya başladı.

Nedeni henüz bilinmeyen tartışma sırasında Ala 3 kişiye bardak attı.

Tekneden inen taraflar rıhtımda da tartışmaya devam etti.

Onur Ö, Eray A, ve Hüseyin E. ile tartışmaya devam eden Ala, üzerinde bulunan tabancayı 3 kişiye doğrulttu ancak tabanca tutukluk yaptı.

Yaşanan arbedede Eray A, Serdar Ala’yı bıçakladı.

2 şüpheli Onur Ö. ile Hüseyin E. ise, Ala’yı denize attı.

Avcılar sahilinde cinayet: Bıçaklayıp denize attılar - 3

YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen bekçiler ve polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bıçaklandıktan sonra denize atılan Serdar Ala, denizden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ala hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avcılar sahilinde cinayet: Bıçaklayıp denize attılar - 4

SİLAHI TUTUKLUK YAPINCA BIÇAKLANDI

Ala'nın 3 şüpheliye doğrulttuğu silahın tutukluk yapması sonucu Eray A. tarafından birçok kez bıçaklandığı, ardından da Eray A. ve Onur Ö. tarafından denize atıldığı tespit edildi.

Avcılar sahilinde cinayet: Bıçaklayıp denize attılar - 5

YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaralı halde denizden çıkan Serdar Ala’nın aynı kişiler tarafından denize kovalandığı, yaralının tekrar denize atlayarak yüzerek kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Ekipler, 3 şüpheli ile 2 tanığı ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Yaşamını yitiren Ala’nın, şüpheliler Onur Ö’nün 10, Eray A.'nın 8, Hüseyin E’nin ise, poliste 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Avcılar sahilinde cinayet: Bıçaklayıp denize attılar - 6

3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay yerine gelen dalgıç polisler Ambarlı Sahili’nde uzun süre suç aleti olan bıçağı aradı.

Avcılar sahilinde cinayet: Bıçaklayıp denize attılar - 7

2 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLMUŞTU

5 ay cezaevinde kaldıktan sonra 2 gün önce tahliye olan Ala’nın, 6 ay önce de yine aynı kişilerle kavga yaşadığı öğrenildi.

Ala’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan ailesi tarafından alındı.

Serdar Ala’nın bugün işe başlayacağı da öğrenildi.

Ala’nın cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından Silivri’de toprağa verilecek.

Avcılar sahilinde cinayet: Bıçaklayıp denize attılar - 8
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