Avcılar sahilinde cinayet: Bıçaklayıp denize attılar
İstanbul Avcılar sahilindeki bir tekne restoranda çıkan kavgada, 3 kişiye silah çektiği belirtilen Serdar Ala isimli kişi bıçaklandı. Cezaevinden iki gün önce tahliye olan Ala, saldırganlar tarafından yaralı halde denize atıldı. Hastaneye kaldırılan Ala, kurtarılamadı. Ala’nın 6 ay önce de aynı kişilerle kavga yaşadığı öğrenildi.
İstanbul Avcılar’da bir kişi çıkan kavgada bıçaklanarak denize atıldı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Ambarlı sahilinde meydana geldi.