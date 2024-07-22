Avcılar sahilinde cinayet: Bıçaklayıp denize attılar

SİLAHI TUTUKLUK YAPINCA BIÇAKLANDI

Ala'nın 3 şüpheliye doğrulttuğu silahın tutukluk yapması sonucu Eray A. tarafından birçok kez bıçaklandığı, ardından da Eray A. ve Onur Ö. tarafından denize atıldığı tespit edildi.