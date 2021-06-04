Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina mühürlendi

DHA 04.06.2021 - 11:23
İstanbul'un Avcılar ilçesinde 42 yıllık 13 daireli Sezer Apartmanı'nın ikinci kat balkonu saat 01.00 sıralarında çöktü. Çöken balkondan kopan parçalar alt kattaki balkonun da çökmesine neden oldu.
Olay sırasında bina önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Balkondan kopan parçalar nedeniyle bina önünde park halindeki bir otomobilde ise hasar oluştu.
Bazı bina sakinleri gece saatlerinde gidecek yerleri olmadığını belirterek kendilerine kalacak yer gösterilmesi istedi. Binada yaşlı ve yatağa bağımlı kişiler de olduğu söyleyen bazı bina sakinleri evlerini terk etmek istemedi. Ancak, ikna çabaları sonuç verdi ve aralarında Afrikalıların da bulunduğu 13 daire boşaltıldı.
Bina Avcılar Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.
Binanın 17 Ağustos 1999 depreminden sonra güçlendirildiğini söyleyen apartman sakinleri, beton ve demirlerinde korozyon görülen balkonların çürük olduğunu ifade etti.
Apartman sakinlerinin yarısının kentsel dönüşüm kapsamında binayı yenilemek istedikleri ancak bazı kişilerin yenilemeye karşı çıktıkları belirtildi.
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bu sabah binanın önüne gelerek evlerini son olarak boşaltan bir çift ile görüştü.