Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina mühürlendi

İstanbul Avcılar'da, iki balkonu çöken 42 yıllık 6 katlı bir bina tamamen boşaltılarak mühürlendi. Gece saatlerinde boşaltılan binadan bazı vatandaşlar çıkmak istemedi.

DHA 04.06.2021 - 11:23

Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina mühürlendi - 1

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 42 yıllık 13 daireli Sezer Apartmanı'nın ikinci kat balkonu saat 01.00 sıralarında çöktü. Çöken balkondan kopan parçalar alt kattaki balkonun da çökmesine neden oldu.

Olay sırasında bina önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Balkondan kopan parçalar nedeniyle bina önünde park halindeki bir otomobilde ise hasar oluştu.

Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina mühürlendi - 2

EVLERİNİ TERK ETMEK İSTEMEDİLER

İhbar üzerine itfaiye, olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avcılar Belediyesi'ne bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü mühendisleri, yaptıkları incelemede binanın tedbir amacıyla tahliye edilmesini istedi.
Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina mühürlendi - 3

Bazı bina sakinleri gece saatlerinde gidecek yerleri olmadığını belirterek kendilerine kalacak yer gösterilmesi istedi. Binada yaşlı ve yatağa bağımlı kişiler de olduğu söyleyen bazı bina sakinleri evlerini terk etmek istemedi. Ancak, ikna çabaları sonuç verdi ve  aralarında Afrikalıların da bulunduğu 13 daire boşaltıldı.

Bina Avcılar Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.

Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina mühürlendi - 4

Binanın 17 Ağustos 1999 depreminden sonra güçlendirildiğini söyleyen apartman sakinleri, beton ve demirlerinde korozyon görülen balkonların çürük olduğunu ifade etti.

Apartman sakinlerinin yarısının kentsel dönüşüm kapsamında binayı yenilemek istedikleri ancak bazı kişilerin yenilemeye karşı çıktıkları belirtildi.

Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina mühürlendi - 5

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bu sabah binanın önüne gelerek evlerini son olarak boşaltan bir çift ile görüştü.

Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina mühürlendi - 6
Binanın geçmişte güçlendirildiğini, bu aşamadan sonra karot önlemlerinin alınacağını, büyük olasılıkla kentsel dönüşüm kapsamına alınarak yıktırılıp yenileneceğini söyledi.
Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina mühürlendi - 7
Evleri tahliye edilen aileler yakınlarının yanına giderken, gidecek yerleri olmayanlar İBB Sosyal Tesisleri'ne yerleştirildi.
Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina mühürlendi - 8
Geçen yıl Eylül ayında yine Avcılar'da bir binanın balkonu çökmüş, olayda 2 kişi yaralanmıştı. Cihangir Mahallesi'nde de 3 ay önce başka bir binanın iki balkonu çökmüştü.
Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina mühürlendi - 9
Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina mühürlendi - 10

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