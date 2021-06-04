Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina mühürlendi

Bazı bina sakinleri gece saatlerinde gidecek yerleri olmadığını belirterek kendilerine kalacak yer gösterilmesi istedi. Binada yaşlı ve yatağa bağımlı kişiler de olduğu söyleyen bazı bina sakinleri evlerini terk etmek istemedi. Ancak, ikna çabaları sonuç verdi ve aralarında Afrikalıların da bulunduğu 13 daire boşaltıldı.

Bina Avcılar Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.