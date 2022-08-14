Avcılar'da çatlaklar oluşan iki bina tahliye edildi

İstanbul Avcılar'da çatlaklar oluşan 4'er katlı bitişik iki bina boşaltılarak mühürlendi. Tahliye edilen bir bina sakini "Deprem oluyor diye gürültüye uyandık. Meğerse bina ayrılmış'' dedi.

Haberler - DHA 14.08.2022 - 13:49 | Son Güncelleme : 14.08.2022 - 13:55

Avcılar'da çatlaklar oluşan iki bina tahliye edildi - 1

'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi’ndeki Mercan Sokak’ta bulunan 4 katlı bitişik iki binada çatlaklar oluştu.

Avcılar'da çatlaklar oluşan iki bina tahliye edildi - 2

Saat 04.00 sıralarında çatlama sesi duyan bina sakinleri panikle dışarıya çıkarak durumu Avcılar Belediyesi ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Avcılar'da çatlaklar oluşan iki bina tahliye edildi - 3

Ekipler, ilk incelemesinde zeminde kayma olabileceği değerlendirmesinde bulunurken, karot örneği alınmasına karar verildi.

Avcılar'da çatlaklar oluşan iki bina tahliye edildi - 4

Ekipler, bina sakinlerinden önemli eşyalarını almalarını istedi. İki binada tahliye edildikten sonra mühürlendi.

Avcılar'da çatlaklar oluşan iki bina tahliye edildi - 5

Kalacak yeri olmadığını söyleyen yaşlı bir çift ise ambulansla Bahçelievler’deki yaşlı bakımevine götürüldü.

Avcılar'da çatlaklar oluşan iki bina tahliye edildi - 6

Çatlaklar oluşan bina havadan da görüntülendi.

Avcılar'da çatlaklar oluşan iki bina tahliye edildi - 7

"DEPREM OLUYOR DİYE UYANDIK"

Tahliye edilen bina sakini "Deprem oluyor diye gürültüye uyandık. Meğerse bina ayrılmış. Sonra dışarıya çıktık. Şoke olduk'' dedi.

Avcılar'da çatlaklar oluşan iki bina tahliye edildi - 8

"PARÇA ALIP İNCELEYECEKLER"

Bina sakini başka bir kişi ise "Küt küt diye gürültü duyduk. Ona uyandık. Sabah 04.30 sıralarındaydı. AFAD'ı aradık. Polis zabıta ve AFAD ekipleri, geldi. Parça alıp inceleyecekler" diye konuştu.

Avcılar'da çatlaklar oluşan iki bina tahliye edildi - 9
Avcılar'da çatlaklar oluşan iki bina tahliye edildi - 10
Avcılar'da çatlaklar oluşan iki bina tahliye edildi - 11

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