Avcılar’da denizde kadın cesedi bulundu
İstanbul Avcılar’da sahile vurmuş bir kadın cesedi bulundu. Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
İstanbul’da sahile kadın cesedi vurdu.
İstanbul’da sahile kadın cesedi vurdu.
Avcılar sahilindeki balıkçılar, sabah saatlerinde kıyıdaki kayalıkların dibinde bir ceset olduğunu fark etti.Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.
Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.