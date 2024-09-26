Avcılar’da denizde kadın cesedi bulundu

İstanbul Avcılar’da sahile vurmuş bir kadın cesedi bulundu. Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Avcılar’da denizde kadın cesedi bulundu - 1

İstanbul’da sahile kadın cesedi vurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Avcılar’da denizde kadın cesedi bulundu - 2

Avcılar sahilindeki balıkçılar, sabah saatlerinde kıyıdaki kayalıkların dibinde bir ceset olduğunu fark etti.

Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.
Avcılar’da denizde kadın cesedi bulundu - 3

Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.

Avcılar’da denizde kadın cesedi bulundu - 4

Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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