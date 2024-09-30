Avcılar’da duba gerginliği
İstanbul’un Avcılar ilçesinde cadde kenarlarında bulunan dubalar, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Ezilen dubaların yerine yenileri yapılmayınca, esnaf iki kez para toplayıp yol kenarına yeni duba yaptırdı. Caddede hatalı park eden araçların önlenememesi üzerine trafik kilitlenirken, esnafın yerleştirdiği dubaların İETT otobüsleri tarafından ezilmesi tartışmaya neden oldu.
Avcılar’da duba gerginliği yaşandı.
Avcılar Köprüsü üzerinden ilçeye gelen araçların yoğun kullandığı Cami Sokak başındaki bina, birkaç ay önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.
Yıkım sırasında iş makineleri tarafından ezilen ve enkaz altında kalan dubaların yerine yenisi yapılmadı.