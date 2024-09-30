Avcılar’da duba gerginliği

Bunun üzerine esnaf iş yerlerinin önüne araçların park edilmesini önlemek amacıyla biri geçen hafta olmak üzere iki kez duba satın aldı ve bunları yol kenarlarına taktırdı.

Ancak yasağa rağmen Namık Kemal Caddesi’ne park edilen araçlar, körüklü İETT otobüsünün dönüşüne engel olunca, ilçe girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.