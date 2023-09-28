Avcılar’da elektrik kesintisi gerginliği

İstanbul Avcılar’daki bir sokakta iki yıldan bu yana elektriklerin aralıklarla uzun süreliğine kesildiğini söyleyen mahalle sakinleri ile elektrik şirketi görevlileri arasında tartışma yaşandı. Görevlilerin yardım istemesi üzerine, mahalleye polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle, tartışma son buldu.

Avcılar’da elektrik kesintisi gerginliği - 1

Avcılar’a bağlı Gümüşpala Mahallesi’ndeki Kutlu Sokak’ta bulunan elektrik sisteminin yetersiz ve sürekli yapılan eklemeler nedeniyle uzun süreli kesintilere neden olduğu bildirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Avcılar’da elektrik kesintisi gerginliği - 2

Sokakta hastalar bulunduğunu, işyerleri bulunan esnaf iş yapamadığını ve günde 15-20 saati bulan kesintiler olduğunu savunan mahalle sakinleri dün saat 22.00 sıralarında gelen elektrik şirketi görevlilerine tepki gösterdi.

Avcılar’da elektrik kesintisi gerginliği - 3

Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nden ekipler sevk edildi.

Avcılar’da elektrik kesintisi gerginliği - 4

Gelen polis amirlerinden biri öfkeli mahalleliyi hattı onarmak için gelen görevlilere yardımcı olmalarını, engellememeleri gerektiğini belirterek sakinleştirmeye çalıştı.

Avcılar’da elektrik kesintisi gerginliği - 5

Yaklaşık 1 saat dağılmayan kalabalık daha sonra evlerine gitmeyi kabul etti.

Avcılar’da elektrik kesintisi gerginliği - 6

Bu sokakta fırını bulunduğunu, iş yapamaz hale geldiklerini belirten, Gündüz Gül, “Fırıncıyım. Bugün saat 10.00 sıralarında elektrik gitti. Saat 23.00 oldu hala elektrik yok. İki seneden bu yana ayda en az 4 kez elektrik uzun süre kesiliyor." dedi.

Avcılar’da elektrik kesintisi gerginliği - 7
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