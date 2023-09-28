Avcılar’da elektrik kesintisi gerginliği

Bu sokakta fırını bulunduğunu, iş yapamaz hale geldiklerini belirten, Gündüz Gül, “Fırıncıyım. Bugün saat 10.00 sıralarında elektrik gitti. Saat 23.00 oldu hala elektrik yok. İki seneden bu yana ayda en az 4 kez elektrik uzun süre kesiliyor." dedi.