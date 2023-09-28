Avcılar’da elektrik kesintisi gerginliği
İstanbul Avcılar’daki bir sokakta iki yıldan bu yana elektriklerin aralıklarla uzun süreliğine kesildiğini söyleyen mahalle sakinleri ile elektrik şirketi görevlileri arasında tartışma yaşandı. Görevlilerin yardım istemesi üzerine, mahalleye polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle, tartışma son buldu.
Avcılar’a bağlı Gümüşpala Mahallesi’ndeki Kutlu Sokak’ta bulunan elektrik sisteminin yetersiz ve sürekli yapılan eklemeler nedeniyle uzun süreli kesintilere neden olduğu bildirildi.