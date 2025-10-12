Avcılar'da facianın eşiğinden dönüldü: Balkon çöktü, kadın beton parçalarının altında kaldı
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılması istenen 6 katlı binanın giriş katındaki balkon çöktü. Çökme sırasında balkonda bulunan bir kişi beton parçalarının altında kaldı. Tahliye edilen bina mühürlendi.
Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak’taki 6 katlı binanın giriş katındaki balkon çöktü.
Kentsel dönüşüm kapsamına alınan binanın yıkım öncesinde daire sahiplerine bir hafta içinde boşaltmaları için süre verildiği öğrenildi.