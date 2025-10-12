Avcılar'da facianın eşiğinden dönüldü: Balkon çöktü, kadın beton parçalarının altında kaldı

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılması istenen 6 katlı binanın giriş katındaki balkon çöktü. Çökme sırasında balkonda bulunan bir kişi beton parçalarının altında kaldı. Tahliye edilen bina mühürlendi.



Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak’taki 6 katlı binanın giriş katındaki balkon çöktü.

Kentsel dönüşüm kapsamına alınan binanın yıkım öncesinde daire sahiplerine bir hafta içinde boşaltmaları için süre verildiği öğrenildi.



Binanın giriş katındaki dairenin balkonu aniden çöktü. O sırada balkonda bulunan Hayriye E., beton parçalarının altında kaldı.



Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Hayriye E., sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 



22 dairenin bulunduğu binada 18 dairenin daha önce tahliye edildiği, kalan 4 dairede yaşayanların ise belediye ekiplerince tahliye edildiği öğrenildi.



Çevresine emniyet şeridi çekilen bina, belediye ekiplerince mühürlendi.

