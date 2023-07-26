Avcılar’da hatalı park tepkisi | Metrelerce kuyruk oluştu, hatalı park eden otomobilin aynaları kırıldı
İstanbul Avcılar’da seyir halindeki İETT otobüsü, güzergahı üzerinde park eden otomobil nedeniyle dönüş yapamayınca trafik oluştu. Otobüsün geçişine engel olan otomobil, vatandaşlar tarafından kaldırıma sürüklenirken, yolda uzun süre bekleyen bir sürücü, otomobilin aynalarını kırdı.
Avcılar’da Namık Kemal Caddesi üzerinde dönüş yapmak isteyen körüklü İETT otobüsü, caddenin giriş noktasına park eden otomobil nedeniyle yoluna devam edemedi.