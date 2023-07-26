Avcılar’da hatalı park tepkisi | Metrelerce kuyruk oluştu, hatalı park eden otomobilin aynaları kırıldı

İstanbul Avcılar’da seyir halindeki İETT otobüsü, güzergahı üzerinde park eden otomobil nedeniyle dönüş yapamayınca trafik oluştu. Otobüsün geçişine engel olan otomobil, vatandaşlar tarafından kaldırıma sürüklenirken, yolda uzun süre bekleyen bir sürücü, otomobilin aynalarını kırdı.

Avcılar’da hatalı park tepkisi | Metrelerce kuyruk oluştu, hatalı park eden otomobilin aynaları kırıldı - 1

Avcılar’da Namık Kemal Caddesi üzerinde dönüş yapmak isteyen körüklü İETT otobüsü, caddenin giriş noktasına park eden otomobil nedeniyle yoluna devam edemedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Avcılar’da hatalı park tepkisi | Metrelerce kuyruk oluştu, hatalı park eden otomobilin aynaları kırıldı - 2

Cihangir-Şahintepe seferini yapan İETT otobüsünün şoförü ve diğer sürücüler, otomobilin sürücüsüne ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Avcılar’da hatalı park tepkisi | Metrelerce kuyruk oluştu, hatalı park eden otomobilin aynaları kırıldı - 3

Bu sırada kilitlenen yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu. Otobüsün yolda kalmasına tepki gösteren kadın yolcu, Beylikdüzü'nde hastaneye gideceğini ancak yaşanan sorun nedeniyle randevu saatini kaçırmaktan korktuğunu söyledi.

Avcılar’da hatalı park tepkisi | Metrelerce kuyruk oluştu, hatalı park eden otomobilin aynaları kırıldı - 4

Otobüs şoförü durumu polise bildirirken, trafikte bekleyenler otomobili yoldan kaldırmak için seferber oldu. İlk denemede başarısız olan vatandaşlar, ikinci denemede otomobili kaldırıma sürükleyerek yolu açtı.

Avcılar’da hatalı park tepkisi | Metrelerce kuyruk oluştu, hatalı park eden otomobilin aynaları kırıldı - 5

Otomobil çekildikten sonra sinirlerine hakim olamayan kişi, trafiğe neden olan otomobilin aynalarını kırdı.

Avcılar’da hatalı park tepkisi | Metrelerce kuyruk oluştu, hatalı park eden otomobilin aynaları kırıldı - 6

Otobüsün yoluna devam etmesinden sonra trafik normal seyrine döndü.

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