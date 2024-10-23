Avcılar'da ilginç anlar: Üst geçitte kırmızı gül yaprakları!

Avcılar'da Denizköşkler ile Gümüşpala Mahalleleleri arasında bulunan Hacışerif Üst geçitine gül yaprakları döküldü. Kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmeyen gül yapraklarını görenlerde şaşkınlık yarattı.

Avcılar'da ilginç anlar: Üst geçitte kırmızı gül yaprakları! - 1

Olay, sabah saatlerinde D-100 Karayolu'ndaki Hacı Şerif Üst geçitinde meydana geldi. Sabah işe ve okula gitmek üzere yola çıkanlar kullandıkları D-100 Karayolu üzerindeki Hacı Şerif Üst geçiti'nin basamaklarından itibaren kırmızı gül yapraklarıyla karşılaştı.

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Avcılar'da ilginç anlar: Üst geçitte kırmızı gül yaprakları! - 2

Kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmeyen gül yapraklarını görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar gül yapraklarıyla kaplı üst geçidi cep telefonuyla görüntülemeyi de ihmal etmedi.

Avcılar'da ilginç anlar: Üst geçitte kırmızı gül yaprakları! - 3
Avcılar'da ilginç anlar: Üst geçitte kırmızı gül yaprakları! - 4
Avcılar'da ilginç anlar: Üst geçitte kırmızı gül yaprakları! - 5
Avcılar'da ilginç anlar: Üst geçitte kırmızı gül yaprakları! - 6
Avcılar'da ilginç anlar: Üst geçitte kırmızı gül yaprakları! - 7
Avcılar'da ilginç anlar: Üst geçitte kırmızı gül yaprakları! - 8
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