Avcılar'da ilginç anlar: Üst geçitte kırmızı gül yaprakları!
Avcılar'da Denizköşkler ile Gümüşpala Mahalleleleri arasında bulunan Hacışerif Üst geçitine gül yaprakları döküldü. Kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmeyen gül yapraklarını görenlerde şaşkınlık yarattı.
Olay, sabah saatlerinde D-100 Karayolu'ndaki Hacı Şerif Üst geçitinde meydana geldi. Sabah işe ve okula gitmek üzere yola çıkanlar kullandıkları D-100 Karayolu üzerindeki Hacı Şerif Üst geçiti'nin basamaklarından itibaren kırmızı gül yapraklarıyla karşılaştı.