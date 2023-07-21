Avcılar’da iş yeri yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

Avcılar’da bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın sırasında iş yerinde bulunan biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Avcılar’da iş yeri yangını: 3 kişi dumandan etkilendi - 1

Avcılar’da bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Avcılar’da iş yeri yangını: 3 kişi dumandan etkilendi - 2

İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında iş yerinde bulunan biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Avcılar’da iş yeri yangını: 3 kişi dumandan etkilendi - 3

Dumandan etkilenenler vatandaşlar tarafından tahliye edildi.

Ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Avcılar’da iş yeri yangını: 3 kişi dumandan etkilendi - 4

Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılan çalışmaların ardından belirlenecek.

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