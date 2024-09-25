Avcılar'da manevra yaparken merdivenlerde asılı kaldı
İstanbul Avcılar'da girdiği çıkmaz sokaktan manevra yaparak çıkmak isteyen sürücü, merdivenlerin bulunduğu bölümü yol zannedip aracını sürdü. Merdivenleri fark ettikten sonra frene basan sürücü aracı son anda durdurdu. Otomobil merdivenlerde asılı kalırken, sürücü aracın içinde uzun süre kurtarılmayı bekledi. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı; sürücü ise çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Olay, Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi.
Yolda ilerleyen sürücü çıkmaz yolda olduğunu fark edince, manevra yaparak dönüş yapmaya çalıştı.
İki bina arasındaki boşluğu yol zanneden sürücü, direksiyonu kırınca otomobil merdivenlerde asılı kaldı.