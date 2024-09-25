Avcılar'da manevra yaparken merdivenlerde asılı kaldı

Çocuklarım görmüş, 'Merdivenden inmek isteyen bir araç var onun videosunu sana atacağız’ dedi. Görünce haliyle çok üzüldüm. Malına zarar gelmiş daha da kötüsü olabilirdii cana da zarar gelebilirdi. Diyeceğim tek şey; buraya bir levhanın konulması." diye konuştu.