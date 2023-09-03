Avcılar'da metruk binada yangın: 3 ölü

İstanbul Avcılar'da 6 katlı metruk bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Avcılar'da metruk binada yangın: 3 ölü - 1

İstanbul Avcılar'da 6 katlı metruk bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Avcılar'da metruk binada yangın: 3 ölü - 2

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da metruk binada yangın: 3 ölü - 3

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle inceleme başlatıldı.

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