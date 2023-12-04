Avcılar'da mutfak yangını

"BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ"

İş yeri sahibi Serkan Vatansever, "Profesyonel olmayan arkadaşımız marketten gelene kadar tencere kaynayarak yanmaya başlıyor. Hızla alev almaya başlıyor. Maalesef yangın söndürme sistemimiz de devreye girmiyor. Arkadaşımız marketten geldikten sonra yine acemice davranıp yağın üzerine su döküyor. Daha da büyümesini sağlıyor, sitenin güvenlik görevlileri geliyor. Onlar müdahale edince söndürebiliyorlar. Sonra da olay yerine itfaiye ekipleri geliyor. Çok şükür bir can kaybı olmadan ve daha da büyümeden önlenebildi." dedi.