Avcılar'da öldüren bina: Boru için kirişleri kırmışlar

Çalışmada kirişlerin boruların geçmesi için delindiği veya kesildiği, taşıyıcı kolonlarda dökülmeler olduğu, açığa çıkan demirlerde de korozyon oluştuğu tespit edildi.



Avcılar Belediyesi ekibinin incelemesi ardından 1986 yılında ruhsat alan 4 katlı binanın riskli olduğu göz önüne alınarak tahliye için tebligat yapılmaya başlandı. Binada oturanlar bu karara tepki gösterdi.