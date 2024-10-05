Avcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü olayda bir can kaybı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde Fas uyruklu ABD vatandaşı Darwich Nassım isimli kişi, bir galeriden cip çalıp E5 Karayolu’nun yan yolunu savaş alanına çevirdi. Kendisini durdurmaya çalışan vatandaşlara aldırış etmeden 14 araca çarpan sürücü, olay yerinden kaçtıktan sonra Ataköy'de yakalandı. Kazada yaralanan Yıldıray Erol kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Avcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü olayda bir can kaybı - 1

Cihangir Mahallesi'ndeki bir otomobil galerisine dün saat 15.40 sıralarında giden Fas uyruklu ABD vatandaşı Darwich Nassım (36), deneme sürüşü yapma bahanesiyle bindiği ciple kaçtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Avcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü olayda bir can kaybı - 2

D-100 yan yolda araçlara çarparak ilerleyen Nassım, Avcılar Merkez Metrobüs Durağının hemen yakınında önündeki araçlara da çarptı ve kendisini engellemek isteyenlerin üzerine sürdü.

Avcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü olayda bir can kaybı - 3

Olayda, aralarında motosikletlerin de bulunduğu 14 araç hasar gördü.

Avcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü olayda bir can kaybı - 4

H.K.A., A.S., Y.A. ve Yıldıray Erol (40) ise yaralandı. Şüpheli Yenibosna'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Avcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü olayda bir can kaybı - 5

BİR CAN KAYBI

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldıray Erol, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Avcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü olayda bir can kaybı - 6

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli "kasten öldürme" suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi.

Avcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü olayda bir can kaybı - 7

Şüphelinin 8 Ağustos tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Avcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü olayda bir can kaybı - 8

ÇALMA ANI KAMERALARDA

Nassım'ın galeriden cip çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Nassım'ın, önce cipin etrafında dolaştığı, çantasını içeri koyduğu ve çalışandan anahtarı alarak bir süre içinde oturduğu görülüyor.

Avcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü olayda bir can kaybı - 9

Nassım'ın galeri çalışanının telefonla konuştuğu sırada cipi çalıştırarak iş yerinden çıktığı kameralara yansırken iş yeri çalışanları panik halinde sağa sola koşuşturdukları görüldü.

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