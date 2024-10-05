Avcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü olayda bir can kaybı
İstanbul’un Avcılar ilçesinde Fas uyruklu ABD vatandaşı Darwich Nassım isimli kişi, bir galeriden cip çalıp E5 Karayolu’nun yan yolunu savaş alanına çevirdi. Kendisini durdurmaya çalışan vatandaşlara aldırış etmeden 14 araca çarpan sürücü, olay yerinden kaçtıktan sonra Ataköy'de yakalandı. Kazada yaralanan Yıldıray Erol kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Cihangir Mahallesi'ndeki bir otomobil galerisine dün saat 15.40 sıralarında giden Fas uyruklu ABD vatandaşı Darwich Nassım (36), deneme sürüşü yapma bahanesiyle bindiği ciple kaçtı.