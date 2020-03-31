Avcılar'da parktaki dezenfekte biter bitmez oturmaya devam ettiler
Avcılar'da corona virüs salgınının yayılmaması amacıyla ‘Evde kal’ çağrıları yapılmasına rağmen vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin dezenfekte yaptığı parkta, çalışma biter bitmez gazete kağıdıyla kuruttukları banklarda oturmaya devam ettiler.
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DHA 31.03.2020 - 10:05
İBB ekipleri koronavirüse karşı meydan, durak, alt geçit, park, cadde, bulvarları dezenfekte ediyor. Avcılar, Emekliler Parkı’nda da dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Buradaki bank ve masalar etrafında oturaranlar görevlilerin ellerindeki hortumlarla bölgeyi yıkayacağını görünce kısa sürede buradan uzaklaştı.
Görevliler hortumla dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak uzaklaşırken kısa süre sonra tekrar gelenler, bankları gazete kağıdıyla kurutarak oturmaya devam ettiler.
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