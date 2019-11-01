Avcılar'da riskli bina için 'kapılı önlem' gitti 'demir bariyer' geldi

Bu öneriyi getiren esnaf Ali Şahin, binanın tehlike oluşturduğunu, yıkılıncaya kadar alınan geçici yöntemin ucuz ancak etkili olduğunu savunurken, “Ben iki kişinin önüne taş parçalarının düştüğünü gördüm. Bunların canına bir şey gelse daha mı iyi olacaktı? Alınan önlem belki çok güzel değil. Ancak, ucuz ve etkili. Hiç olmazsa insanları yoldan geçerlerken binadan uzak tutuyoruz" dedi.