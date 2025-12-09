Avcılar'da tahliye edilen binanın balkonu çöktü
09.12.2025 16:00
DHA
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen dört katlı binanın balkonu kendiliğinden çöktü.
Avcılar'a bağlı Ambarlı Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki dört katlı bina hakkında bir süre önce kentsel dönüşüm kararı verildi.
45 yıllık olduğu öğrenilen bina yaklaşık sekiz ay önce tahliye edildi.
7 Aralık Pazar günü saat 21.00 sıralarında binada söküm ve yıkım işlemi devam ederken birinci kattaki dairenin balkonu çöktü.
Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan Karakoç, zabıta ekibiyle birlikte sokağa gelerek incelemelerde bulundu.
Ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Karakoç, binanın tehlike oluşturduğunu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ileterek, yıkımın hızlandırılmasını için talepte bulundu.