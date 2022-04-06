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Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü

İstanbul Avcılar'da bulunan tek katlı restoran çıkan yangında küle döndü. Yangın 1 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü.

Haberler - DHA 06.04.2022 - 12:11

Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü - 1

'un Avcılar ilçesinde saat 10.45 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde bulunan tek katlı restoranda yangın çıktı.

Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü - 2

Restoranın bahçesinde başlayan yangın, restoranın çatısına sıçradı.

Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü - 3

Alevlerin büyümesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü - 4

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekibi sevk edildi.

Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü - 5

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından söndürmeyi başardı.

Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü - 6

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, restoran küle döndü.

Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü - 7

Çıkan yangını anlatan Mehmet Salih Bozgat, "Ben inşaatta çalışıyorum. Çatıya çıktım. Hafif bir duman çıktığını gördüm. Aradan biraz vakit geçti. Bir anda alevler büyüdü. İtfaiye geldi. Herhangi bir sorun yok" dedi.

Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü - 8
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü - 9
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü - 10
Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü - 11

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