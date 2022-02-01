Avcılar'da yıkılan binanın bitişiğindeki bina duvarsız kaldı: 40 yıl ortak duvar kullanmışlar

Duvarları olmadığı anlaşılınca boşalttıkları evde annesi ile kalan Alper Karasoy, "Yan bina ile bitişik yapmışlar. Evi daha büyük göstermek için. Onların duvarı. Yıktırınca biz duvarsız kaldık. Yan dairede çivi çakılsa sesi olduğu gibi sesi geliyordu" diye konuştu.