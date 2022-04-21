Avcılar'da yıkım sırasında kolonları çatlayan bina için tahliye kararı

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmaya başlanan binada çalışmalar sürerken, hemen yanında bitişik düzen inşa edilen apartmanın kolonları çatladı. Ortaya çıkan bu gelişme üzerine 5 katlı apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Haberler - DHA 21.04.2022 - 11:07

Avcılar'da yıkım sırasında kolonları çatlayan bina için tahliye kararı - 1

'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkılmasına karar verildi.

Yıkım firması 2 hafta önce yaklaşık 40 yıllık olduğu tahmin edilen binanın işlemlerinin tamamlanmasından sonra iş makineleri ile gelerek, yapıyı yıkmaya başladı.

Avcılar'da yıkım sırasında kolonları çatlayan bina için tahliye kararı - 2

İlk gün ekipler tarafından binanın bir kısmı yıkıldı. Bina bekçisi Ayhan Çetin, bir sonraki gün sabah saatlerinde hemen arka sokakta bulunan, vatandaşların yaşadığı 5 katlı apartmandan sesler duydu.

Çetin, durumu yıkım firmasına bildirdi. 

Avcılar'da yıkım sırasında kolonları çatlayan bina için tahliye kararı - 3

KOLONLARI ÇATLAYAN APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Avcılar Belediyesi'nde görevli uzman ekipler, gün içerisine gelerek seslerin geldiği apartmanda inceleme yaptı.

Yapılan çalışmalarda apartmanın zemininde kayma olduğu tespit edilirken, kolonların da çatladığı belirlendi. Bunun üzerine apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Avcılar'da yıkım sırasında kolonları çatlayan bina için tahliye kararı - 4

EŞYALARINI ALAMADAN ÇIKTILAR

Eşyalarını alamayan apartman sakinleri olayın şokunu yaşarken, bazı aileler gidecek yerlerinin olmadığı belirterek karara tepki gösterdi.

Dairelerdeki eşyaların daha sonra belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

Avcılar'da yıkım sırasında kolonları çatlayan bina için tahliye kararı - 5

Binada çatlayan kolonları fark ederek olası bir faciayı önleyen bina bekçisi Ayhan Çetin, "Görevliler geldi inceledi. Hemen yıktırılmasına karar verdi. Ancak, işlemler bir türlü bitirilemedi. Bizim yıkım da durdu" dedi.

Avcılar'da yıkım sırasında kolonları çatlayan bina için tahliye kararı - 6

"15 GÜNDÜR BEKLİYORUZ"

Yıkım firmasında görevli Ali Erbek, "7 katlı binanın yıkımını yaparken ön taraftaki binanın kolonunun da çöktüğünü öğrendik. Ondan sonra bina tahliye edildi.  15 gündür bekliyoruz. Belediye binayı yıkmamıza izin vermiyor şuan. İzin verilirse 2 binayı da yıkacağız" diye konuştu.

Avcılar'da yıkım sırasında kolonları çatlayan bina için tahliye kararı - 7

Sokakta iş yeri bulunan Erman Akın, "İlk bina yıkımına başlandı. Arka sokaktaki yapışık diğer binanın dengesi bozuldu ve kolonu çatladı. Biz de iş yerimize girmeye korkar olduk. Müşterimiz gelmez oldu" sözlerini kullandı.

Avcılar'da yıkım sırasında kolonları çatlayan bina için tahliye kararı - 8
Avcılar'da yıkım sırasında kolonları çatlayan bina için tahliye kararı - 9

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