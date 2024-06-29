Avcılar'daki 5 katlı binada tedirgin eden görüntü! "Kolonlardaki çatlağı sıvayla kapattılar, durumu görmezden geliyorlar"
Avcılar'da 2019 yılındaki depremin ardından 5 katlı bir binanın bodrum katındaki kolonlarda çatlaklar oluştu. İddiaya göre sıva ile kapatılan çatlaklar yeniden görünmeye başladı. Burada oturmaya devam eden Serkan Akçay binadaki çatlakların artmasından dolayı tedirgin olduğunu dile getirerek "Görevlilere binamızın sağlıklı olduğunu göstermek için bodrum kat ve kolonlar sıva ile kapatıldı. Kapatıldığı halde yine rutubet almaya başladı. Kolonlarda çatlaklıklar ortaya çıktı. Artık makyaj da kalmadı" dedi.
Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın kolonlarında, 2019 yılında Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından çatlaklar oluştu.